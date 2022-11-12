氣候峰會演說 拜登：加強限制美國甲烷排放

拜登總統在聯合國氣候峰會上承諾，美國至2030年要減少三成甲烷排放量。(美聯社)

總統拜登 11日在埃及夏姆錫克舉行的聯合國氣候峰會發表演說，就石油 及天然氣 行業在全球變暖中的作用，宣布收緊減少甲烷排放；然而他為了降低油價暴漲，卻力促能源生產商鑽探更多石油。

甲烷是強有力的溫室氣體，對全球變暖起著重要作用，其短期影響甚至比二氧化碳還要厲害。石油和天然氣生產是美國最大的工業甲烷來源，也是天然氣的主要成份，自然也是拜登政府應對氣候變化的關鍵目標。

拜登發言時宣布一項旨在進一步遏制美國甲烷排放的補充規則，這是他去年在蘇格蘭舉行的聯合國氣候峰會上宣布的甲烷規定的後續行動，目的是針對所有鑽井地點，包括每年排放不到3噸(2.7公噸)甲烷的小油井或油氣井。

多項研究發現，較小油井生產的石油及天然氣，僅占全美產量的6%，但甲烷排放量卻占了一半。

拜登說，新的規則將有助確保美國實現100多個國家所設定的目標，即到2030年將甲烷排放量從2020年的水平減少30%。他更信心滿滿的說一定會達到目標。

陪同拜登出席峰會的聯邦環保署長黎根(Michael Regan)在解釋拜登的補充規則時表示，在應對甲烷污染方面，美國必須以身作則，因為這是氣候變暖的最大因素之一。他說，新的及更強有力的標準，還可促使創新技術得到蓬勃發展，同時保護人類和地球。

黎根承認，從時間和嚴格的角度來看，新的監管方法非常激進，但補充規則與舊規則一起，應該能夠防止洩漏80%以上的甲烷，即大約3260萬公噸。

一直關注環保的前副總統高爾(Al Gore)一直批評從油井及天然氣管道的洩漏，其害處完全抵銷使用甲烷的好處。

能源業界普遍歡迎由聯邦政府直接監管甲烷排放，而不是大雜燴的各州規則，但它們多番要求環保署豁免全國數十萬小油井的甲烷排放規定。

代表獨立石油和天然氣公司的美國勘探與生產委員會(American Exploration and Production Council)則擔心拜登的新規則是否可行。