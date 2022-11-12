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碳排放「疫」外翻轉：美國升了 中國降了

編譯徐薏茹／綜合11日電
全球今年碳排放量上升，但中國受新冠封城停工影響，排放反而微減。圖為甘肅蘭州一座用煤作燃料的火力發電廠。(美聯社)
全球今年碳排放量上升，但中國受新冠封城停工影響，排放反而微減。圖為甘肅蘭州一座用煤作燃料的火力發電廠。(美聯社)

聯合國第27屆氣候峰會(COP27)正在埃及舉行，追蹤碳排放數據的組織「全球碳計畫」(The Global Carbon Project) 11日公布最新報告指出，今年全球二氧化碳排放量比去年多出1%，對於對抗氣候變遷可說是壞消息，然而卻出現反常的轉折，中國的碳污染比2021年卻降了0.9%，美國則比去年增加了1.5%，兩者都與各自的長期趨勢相反，過去中國的碳排放不斷攀升，美國的碳排放一直穩步下降。

「全球碳計畫」報告第一作者、英國艾希特大學(University of Exeter)的弗里德林斯坦(Pierre Friedlingstein)向美聯社透露，美國與中國的情況皆與新冠疫情有關，另外可能也和俄烏戰爭造成的能源危機脫不了關係，兩個因素都是擾亂今年數據的主因，難以得知趨勢走向；他指出，中國2022年嚴格控制疫情的封控政策是其碳排放下滑的主因。

除了美國，印度2022年的碳排放也增加6%，歐洲則減少0.8%，全球其他地區的碳污染平均增長1.7%。

弗里德林斯坦稱，碳排放上升多來自交通，隨著各地解封，旅遊限制解除，汽車與航空運輸量增長也促進碳排放。

儘管全球碳排放仍在增長，但已不如10年前或15年前快速，不過整體上，對於將全球升溫幅度控制在1.5℃內的目標而言，仍然是個壞消息。

普林斯頓大學(Princeton University)氣候科學家奧本海默(Michael Oppenheimer)直言：「這意味著我們最好準備超出目標，進入人類從未經歷過的世界。」他並非本次研究成員。

弗里德林斯坦團隊與其他科學報告指出，在達到1.5℃的大關之前，全球只能再排放3800億公噸的二氧化碳，約等同於九至十年的碳排放，意即全球可能將於2031或2032年超標。

布朗大學(Brown University)氣候科學家卡柏(Kim Cobb)表示：「這是個壞消息，當我們必須在2030年之前使碳排放減半，將全球暖化控制在絕對最低值時，實在很難看到一線希望。」

根據本次研究計算，2022年全球的能源與水泥使用可能排放366億公噸的二氧化碳。

疫情 氣候變遷 氣候峰會

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