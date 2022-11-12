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非洲：美國濫用能源 在氣候議題上已不值得相信

特派記者林奐成／埃及夏姆錫克報導
拜登總統在COP27發表演說前，場內眾多NGO團體舉行示威，質疑美國在氣候議題上已不值得信任。(記者林奐成／攝影)
拜登總統在COP27發表演說前，場內眾多NGO團體舉行示威，質疑美國在氣候議題上已不值得信任。(記者林奐成／攝影)

埃及時間11日下午，美國總統拜登造訪聯合國第27屆氣候峰會(COP27)並發表演說。本報系現場直擊，在拜登造訪之際，場內眾多NGO團體紛紛舉行示威，有人質疑美國在氣候議題上已不值得相信。

對於拜登到COP27展示減碳決心，與會很多人士並不領情。「非洲能源業者組織」秘書長伊布拉辛表示「在氣候議題上，我不認為世界應該相信美國，30年來美國兩度離開公約談判桌」(指前總統小布希與川普)，雖然現在拜登來參加會議，以後若換總統，恐會為了美國自身利益，再次拒絕談判。

伊布拉辛說，美國在氣候議題上最大問題是「濫用能源」，產生大量碳排，「對非洲民眾來說，我們使用能源是維持生活所需，對美國人來說，是為了享受」。

參加本屆峰會的台灣氣候聯盟秘書長彭啟明分析，拜登3月通過包含氣候重建元素的1.9兆元紓困法案，帶動全球最具影響力的氣候轉型產業，「來到氣候會議，勢必凸顯美國對全球的氣候布局，再次重申氣候領導地位」。

他指出，非洲許多國家需要美國的再生能源新技術、調適預警能力及技術標準，防止國家及企業「漂綠」；氣候特使柯瑞(John Kerry)在美國展館中，積極與中美洲及非洲國家倡議合作，顯示美國著重實質技術協助，而非給錢來賠償損失。

此外，由於中國氣候特使解振華和柯瑞多次非正式碰面，預期美中將在本會議重啟合作機制。

拜登 柯瑞 小布希

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