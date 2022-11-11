潘斯回憶錄 還原暴亂現場…被川普罵窩囊、拒離開國會大廈

時任總統川普(左)去年1月6日致電副總統潘斯(右)，痛斥不願推翻大選結果的潘斯是「窩囊廢」。圖為川普與潘斯2020年一同出席共和黨會議。(Getty Images)

前副總統潘斯（Mike Pence）15日將出版回憶錄「求主幫助我」(So Help Me God)，他9日投書「華爾街日報」披露部分內容，回憶去年1月6日震撼全球的國會山莊暴亂事件。

前總統川普 的支持者去年1月6日衝入國會山莊，試圖阻止國會認可選舉人團投票結果，主持認證的潘斯將這段過程寫進回憶錄，解密2020年11月選後到2021年1月6日暴亂事件結束後，他和川普的幾度交手。以下為潘斯用第一人稱敘事的摘要，「總統」指川普。

潘斯勸東山再起 川普：2024太遠

11月中旬，我和總統共進午餐。我告訴總統，若法律挑戰失敗，他可以明快接受結果，推進政權交接，並準備復出；贏得喬治亞州聯邦參議員 選舉、2021年維吉尼亞州長選舉，以及期中選舉，然後他可以再戰2024。他似乎不為所動，略帶厭煩地說，「我不知道，2024太遠了」。

12月5日

透過電話，總統首次談到在國會挑戰選舉結果。在12月中旬左右，網路上充斥著對我的角色的猜測，名為「林肯計畫」(Lincoln Project)的團體投放不負責任的電視廣告，宣稱若我主持1月6日的國會聯席會議，代表著我知道一切都結束了，宣告總統爭取連任再無力回天。在我的認知裡，這是第一次有人暗示我可以改變選舉結果。這惹惱了總統，在12月的內閣會議中，川普總統告訴我，「這個廣告對你不利」，我反駁這支廣告，並說我百分百支持合法挑戰選舉，也會持續這麼做。

12月19日

總統提到1月6日在華府會有一場造勢活動，我認為這對吸引外界關注程序是有用的。

12月21日

俄亥俄州國會眾議員 喬丹(Jim Jordan)在白宮提到反對選舉結果，我承諾會接受所有提出來的異議，並且使其充分辯論。

12月23日

我和家人搭乘空軍二號準備和親友一起過聖誕節，川普轉推「潘斯行動卡(Operation Pence Card)」的推文，暗示即便所有努力都失敗了，我仍能以一己之力改變選舉結果。我把這則推文給妻子凱倫(Karen Pence)看，然後翻了個白眼。

1月1日(元旦) 拒推翻大選結果 川普諷潘斯沒膽

一早電話響了。德州聯邦眾議員戈默特(Louie Gohmert)和其他共和黨人提起訴訟，要求聯邦法院宣布我有絕對權力和單獨審酌權，能決定哪些選舉人票能被計入。總統對我說，「我不想看到『潘斯反對戈默特訴訟』變成今天的頭條新聞」。

我告訴總統，我不認為憲法賦予我這樣的權力。「你太老實了。」總統責怪我：「成千上萬的人會笑你沒膽...民眾會覺得你太蠢。」

1月2日

我指示幕僚長發布聲明，支持國會議員依選舉計票法(Electoral Count Act)提出異議的權利。

1月3日

早晨報紙標題寫著「潘斯歡迎共和黨議員挑戰選舉人票計票」，總統心情大好，讚我「你已經從『非常不受歡迎』變得『受歡迎』了」。接著他再次敦促我獨力反對選舉人票，「你可以在歷史留名。」川普說，「若你龜縮，你就只不過是個普通角色。」

1月4日

總統幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)召我進橢圓辦公室開會，有一堆人參加，包含法學學者伊士曼(John Eastman)。我認真地聽了他的論點，他認為我應該修改程序(程序要求公開、依序唱名計票)，他宣稱我可以把有爭議的五個州保留到最後計票，並說我可以把選舉人票退回各州。

我反問伊士曼，「你真的認為我有權力拒絕或退回(選舉人團)選票？」他結結巴巴地說，「這從未在法庭上被測試過，我認為這是一個開放的問題。」

我轉頭問總統，「總統先生，你聽到了嗎？哪怕你的律師不認為我有權力可以退回選舉人團選票。」總統點點頭，伊士曼還想要解釋，總統說，「我更喜歡另一件事」，意思是我可以直接拒絕選舉人票。

1月5日

臨睡前，我看到川普競選團隊發布聲明，針對紐約時報報導我告訴總統自己無權阻止國會認證選舉結果，這是真的，但是總統競選團隊斥稱這是一則假新聞。我有一種感覺，1月6日會是漫長的一天。

1月6日 國會暴亂事發日

川普為勝選 痛罵潘斯「窩囊廢」

我起得很早，和我的團隊討論要發給國會的聲明；11時剛過，電話響起，是總統打來，我對他說，「盡管你昨晚發那種聲明，但我對你向來直率，總統先生。」我重申了我不相信我有權力決定哪些選舉人團的選票可以被計入(哪些不行)，並對總統說，我打算在聯席會議開始前再發一則聲明。

「我們兩個都發誓 要支持並捍衛憲法」

總統提高音量對我吼道：「你像個窩囊廢般退縮了，若你這麼做了，就表示我在五年前選擇你是大錯特錯。」

總統說，「你不是在保護我們的國家，你應該支持且捍衛我們的國家。」我平靜地告訴總統，「我們兩個都發誓要支持並捍衛憲法。」

當我在前往國會的路上，總統登上舞台，告訴群眾說，「我希望潘斯要去做對的事情了，我希望是這樣。因為若潘斯做了對的事，我們就贏得這場選舉。」

我們的車隊抵達國會大廈時，我看到數千示威民眾在東草坪和平示威，我同情這些特別趕到華府的好人，他們被告知選舉結果可以被改變。我們進入國會大廈時他們高聲歡呼，我對我的女兒小聲說，「上帝保佑這些人，他們很快就要失望了。」

我不知道的是，在國會大廈的西邊已有「人牆」形成，當我率領參議員們抵達眾院院會，氣氛肅穆，沒有任何跡象顯示外頭正有暴亂在醞釀。裴洛西(Nancy Pelosi)議長在下午1時過後敲響議事槌開會。

當選舉人票開到亞利桑納州，眾議員戈薩(Paul Gosar)和60位眾議員共同提出當天的第一項異議，參議員克魯茲(Ted Cruz)也附議；因此聯席會議休會，我和所有參議員一起回到參院準備討論，對外面暴亂一無所知。

示威者破門而入 暴徒喊吊死潘斯

當會議討論進行了40分鐘，奧克拉荷馬州參議員藍福德(James Lankford)正在發言，坐在我前面的麥唐諾(Elizabeth MacDonough)背靠椅背輕輕對我說，「副總統先生，示威者已在一樓破門而入，讓你知道一下。」

我的維安人員走進來告訴我，「副總統先生，我們該走了。」我相信國會警察很快能控制局面。

16日的國會聽證會顯示，前總統川普去年1月6日以推文責備潘斯不推翻大選結果時，已知暴徒衝進國會。圖為當時暴亂者與國會警察對峙。(美聯社)

前副總統潘斯(白髮者)去年1月6日在暴徒衝進國會的最後一刻才撤離，躲藏處距離暴動者才40呎。(美聯社)

潘斯堅持留下 「不讓暴徒看到車隊倉皇駛離」

很快，我的維安隊長吉伯斯(Timothy Giebels)來告訴我，「先生我們必須護送你離開這棟建築物」。我事後知道，多數示威者是衝著我來的。

我告訴我的維安人員說，我不會離開。吉伯斯堅持我們必須離開，暴徒已到達我們所在的樓層。我指著他的胸膛說道「你沒聽到我說的嗎？我不走，我不會讓那些人看到車隊倉皇駛離國會大廈。」

吉伯斯建議轉移到樓下車庫和貨物進出口位置。我同意了。

當我們到了貨物進出口位置，我看到我們的車隊已在那裡，車頭朝向出口位置，吉伯斯準備護送我上車，我停下來說，「我不上車」，吉伯斯解釋，「我們只是讓你在車上等，不會離開國會大廈。」

前副總統潘斯(右二)去年1月6日在暴徒衝進國會的最後一刻才撤離，躲藏處距離暴動者才40呎。圖為他在躲藏處一邊從手機上看前總統川普推文，一邊打電話。(美聯社)

「吉伯斯，我相信你。」我說，「你是一個正直的人，但這輛車不是你開。」我知道一旦我上車，就會有人指揮司機把我們載離現場。

在車庫裡，我們沒有電視，我的幕僚和維安人員透過警用雷達通訊裝置和推特來向我簡報最新狀況。眾院和參院領袖們都被帶到國會山莊以外的安全地點，但其他議員還被困在眾院議場，警察正在努力控制暴徒。

今年7月21日的國會聽證會上播放國會側錄去年1月6日國會暴亂時的影片，可看到當時副總統潘斯(左)已在警衛保護下撤退到國會地下室安全點。(美聯社)

我鎮定的助理包爾(Zach Bauer)上前，怯生生地給我看他的手機，總統在下午2時24分時推文：「潘斯沒有勇氣做該做的事，來保護我們的國家和憲法，給各州一次機會來認證更新的事實，而不是他們先前被要求認證的欺詐或不準確的內容，美國需要真相！」

暴徒正在地毯式搜索國會，有些人(我事後得知)高喊「吊死潘斯！(Hang Mike Pence!)」

去年1月6日暴徒突襲國會並威脅吊死前副總統潘斯時，前總統川普向幕僚長梅杜斯抱怨潘斯迅速躲至安全處，似乎支持暴徒的口號。圖為暴動當天，一台絞刑架出現在國會外。(Getty Images)

我的幕僚長安排了一場與國會領導人的電話會議，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說，應盡快復會來完成計票程序，大家都同意。

下午2時38分左右，白宮似乎冷靜下來，總統推文「請支持國會警察和執法部門，他們是站在我們的國家這一邊的，保持平和。」又過了30分鐘，總統敦促暴徒「保持平和，不要暴力。」4時17分，總統發布一段影片告訴暴徒，「我了解你們的痛苦，但是現在該回家了，我們必須保持平和。」

晚間7時，我們獲准重返辦公室，所有事情都改變了，許多議員們撤回原本提出的異議案。暴民們的暴力與破壞加速終結針對選舉異議的辯論。

1月7日

凌晨3時40分，明尼蘇達州參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)宣讀2020選舉結果。

2021年1月7日凌晨，潘斯副總統(右)在國會確認2020年總統大選選舉人票結果，確定拜登當選總統。(路透)

2021年1月7日凌晨，潘斯副總統(右)在國會確認2020年總統大選選舉人票結果，確定拜登當選總統。(美聯社)

1月11日

我和總統碰面，他看上去很累，聲音比平常更虛弱，他開頭：「你好嗎？凱倫和夏綠蒂都好嗎？」我簡短回應他我們都好，還告訴他當1月6日國會暴亂當天，我和家人都在國會山莊裡。

他帶著一絲遺憾回應我，「我剛剛才知道」，「那你害怕嗎？」

我說，「不，我是生氣，你和我對那天各持己見，總統先生，看著民眾摧毀國會山莊讓我憤怒不已。」

總統開始提起選舉，他說民眾很憤怒，但是他的聲音越來越小。

總統的語氣裡帶著真切的悲傷，沉思道：「若沒有這場活動...若他們沒有去國會...，以這樣結束實在太可怕了。」

2021年1月6日暴徒攻進國會大廈當天，正在主持總統大選認證程序的副總統潘斯與夫人凱倫，在隨扈保護下躲藏到安全地帶。(美聯社)

1月14日

總統第二次被彈劾的隔天。他前一天晚上明確譴責發生在國會山莊的暴力事件，呼籲保持民眾冷靜和團結。我在橢圓辦公室讚許他的演說。總統說，「我知道你會喜歡的。」總統似乎很沮喪，我告訴他我為他祈禱。

總統說，「不用了。」

當我走向門口，我停下來看著總統的眼睛說道：「我想我們只有在兩件事上意見相左。」

川普說，「什麼？」

我提到，一是1月6日，一是我從未停止替你禱告。

川普笑了說，「對啊，永遠不要改變。」