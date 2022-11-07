氣候峰會COP27開幕 美中拚減碳承諾、爭領導地位

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議，6日在埃及夏姆錫克國際會議中心舉行開幕式。(Getty Images)

「聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議」(COP27)刻在埃及召開，拜登 總統將率15名高級官員組成代表團11日前往參加，與中國在外交方面爭衡，以各自的節能減污方案，吸引開發中國家的支持；目前中方以太陽能及電動車領先，但美方預計推出一系列新的減碳措施，挑戰中方自稱的領導地位。

Politico政治網站6日報導，拜登代表團的隨行官員有國務卿布林肯(Antony Blinken)、國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、國際開發總署(USAID)署長薩曼莎‧鮑爾( Samantha Power)，向國際宣示：美國在川普時代否認氣候變遷 及無作為已告結束。

全球暖化，一些開發中國家有無法生存之虞，中國正極力爭取他們；拜登此行的任務，首先在恢復美國在氣候行動上的信譽，反制中國；同一時間，他必須設法恢復美、中就氣候問題一定程度的合作；眾院議長裴洛西8月訪台後，中國國家主席習近平 已暫停雙邊合作。

拜登前往COP27有一大優勢，原因在習近平不出場參加；美、中關係緊張，他以美國總統仍首重氣候行動來擺態，可搶占外交制高點。他可以指出，自己在9月簽署的「降通膨法」(the Inflation Reduction Act)當中，斥資數千億元在潔淨能源，向親身參加COP27的各國元首證明他的決心。

華府氣候變遷智庫E3G中國專家亞莉珊卓拉‧哈克巴斯(Alexandra Hackbarth)指出，美、中地緣政治爭雄事實上有所幫助；美國在氣候上做更多，可帶領中國也多多努力。

北京雖然堅持仰賴國內自產的高污染煤礦，但多年來在外交上一直強調氣候變遷。習近平2015年宣布創設31億美元的資金，協助開發中國家紓緩氣候變遷帶來的影響；中國副外長謝鋒4月另宣布成立機構，致力於提升太平洋島國適應海平面上升的能力；美國還在苦苦追趕中國。

拜登決定參加COP27引發期待，認為美國致力於氣候變遷，將提升到新的水準。喬治城大學中國氣候政策學者喬安娜‧劉易士(Joanna Lewis)指出，各國元首如果沒有準備大禮，一般不會參加COP27之類的會議。