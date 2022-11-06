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馬斯克變推特「仲裁者」 拜登：買了一個散播謊言的社群媒體

記者顏伶如／綜合報導
馬斯克收購推特後，大權獨攬，成為推特言論的仲裁者。(路透)
馬斯克收購推特後，大權獨攬，成為推特言論的仲裁者。(路透)

期中選舉進入倒數，科技富豪馬斯克(Elon Musk)成為推特(Twitter)新老闆才沒幾天，儼然已變成這個在美國政治扮演重要角色的社群平台仲裁者；總統拜登4日晚間也表示，馬斯克收購推特是買了一個在全世界散播謊言的社群媒體

馬斯克先前表示，對於推特內容或恢復遭禁帳號，目前並不會做出重大決策，而是打算先成立容納多元觀點的「內容調和委員會」(moderation)；然而，習慣大量發表推文的馬斯克卻言行不一。

對於希望推特放寬言論限制的右派政治人物，馬斯克親上火線直接互動；角逐亞利桑納州州務卿的共和黨候選人推特帳號上月31日一度被封鎖，但找馬斯克幫忙之後，馬上又能發文。

馬斯克把推特帳號的自我介紹改為「推特投訴專線接線生」(Twitter Complaint Hotline Operator)，並用自己嬰兒時期拿著電話筒的照片做為圖檔照片。

馬斯克上周入主推特的第一個全天上班日，便承諾將處理推特言論規範。一名保守派播客政治節目主持人舉例指出，推特平台長期偏坦自由派言論，悄悄打壓保守派聲音，馬斯克則在推文回應：「我會好好了解。」

加拿大心理學者彼得森(Jordan Peterson)先前因為對跨性別者、加拿大演員艾略特佩吉(Elliot Page)發表推文涉嫌帶有仇恨言論導致帳號遭禁，彼得森的女兒在馬斯克成為推特新老闆之後，請求幫忙恢復她父親的帳號。

根據媒體報導，馬斯克掌理推特後的某些作法，引起外界擔心今後各種網路酸言酸語將大量湧入推特，影響品牌名譽。通用汽車(General Motors)已經宣布，將先暫停在推特播送廣告，觀察馬斯克如何管理推特平台。

另方面，拜登4日晚在伊利諾州羅斯蒙特民主黨募款活動上表示，「我們現在擔心的是馬斯克跑去買一個…在全世界散播謊言的設施」；他表示，「美國再也沒有編輯(editors)了，沒有編輯，我們怎麼期待孩子們能夠了解什麼是危險？」

推特 馬斯克 社群媒體

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