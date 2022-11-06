推特裁員近半 創辦人多爾西：怪我讓公司擴充太快

推特共同創辦人多爾西5日出面道歉，他認為公司擴充太快，導致如今需要大幅裁員。(路透)

特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克 (Elon Musk)入主推特 (Twitter)後，4日大規模裁員 ，砍掉近半數的員工，推特創辦人多爾西(Jack Dorsey)5日為公司成長「太迅速」道歉。

多爾西在推特發文表示：「推特過去與現在的夥伴既強大又堅毅，無論是多麼艱辛的時刻，他們總是會找到方法。我瞭解許多人對我不滿，對於大家處於這種情況我負有責任，我讓公司規模成長太快，而我為此道歉。」

根據提交給聯邦證券管理委員會(SEC)的文件，截至2013年6月30日，推特上市不久以前，公司約有2000名員工；去年年底推特報告公司有7500名以上的全職員工。

馬斯克10月28日完成收購、接管推特後，公司開始大舉裁員；根據CNBC 獲得的消息，3日晚間推特通知員工即將開始裁員。

CNBC取得推特發送的三封通知郵件，內容顯示本次大幅裁員共影響加州的983名員工。

馬斯克4日發文稱：「關於推特的裁員，不幸的是，當公司每日虧損超過400萬元時，別無選擇。離開的每個人會獲得三個月的資遣費，比法律規定的多50%。」

CNBC報導尚無法立即證實馬斯克的描述是否精確，每日損失400萬元相當於一年損失約15億元。

2006年多爾西與格雷斯(Noah Glass)、史東(Biz Stone)、威廉斯(Evan Williams)共同創立推特，去年多爾西辭去執行長一職，由時任技術長亞格拉瓦(Parag Agrawal)接任；馬斯克入主推特前，條件之一便是要求亞格拉瓦離任。

此前多爾西已將重心放在經營旗下支付公司Block(前身為Square)，他向來公開支持馬斯克接管推特，並在推文中說：「這是正確的道路，我全心全意相信。」