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助長假消息？推特「藍勾勾」 月付7.99元就能有

編譯洪毅／綜合5日電
推特的安全認證帳號每月收費7.99元，圖為附有藍色打勾的推特認證帳號。(路透)
推特的安全認證帳號每月收費7.99元，圖為附有藍色打勾的推特認證帳號。(路透)

世界首富馬斯克(Elon Musk)入主推特(Twitter)後，考慮推出「Twitter Blue」，將當前用於驗證公眾人物的「藍色勾勾」轉向真人訂閱制的認證，訂閱用戶每個月繳7.99元，就可發布更長影片、看到更少廣告的待遇；但是鑒於網路假消息氾濫，此構想引發正反不一的評價。

推特2億3800萬用戶中，約42萬3000名用戶擁有藍色勾勾，此制度最早在2009年推出，目的是確認該公眾人物帳號為本人使用，而非有心人冒充；如今，藍色勾勾已為各領域的知名人物普遍使用，新聞記者擁有藍色勾勾，發布消息的可信度、受關注度就更上層樓。

馬斯克入主後推出Twitter Blue，其構想是將目前免費、但僅授予知名人物的藍色勾勾改為每月7.99元，並且只要是「通過驗證的用戶」就可以申請；其他與一般用戶不同的地方，則包括減少頁面上的廣告數，以及發布更長的影片或播客等；目前推特發布的影片不能長逾1分20秒。

儘管推特官網已有類似消息，而且仍在更新資訊中，但是Twitter Blue仍未正式上路，相關時程亦尚不明朗。

付錢就能擁有 認證制度惹議

但是在當前假訊息氾濫的網路上，推特考慮終結當前的認證制度，已引發討論；因為不論如何，推特的藍色勾勾用戶提供的訊息就算並非真實，但至少來自某領域重要人物的說法，如今將藍色勾勾擴大到所有用戶，恐怕會打著這個名號散播假訊息，讓一道重要的護欄轟然而垮。

雪城大學傳播學副教授珍妮佛‧葛來吉爾(Jennifer Grygiel)表示，馬斯克想要向用戶推銷Twitter Blue，但他應該要取得民眾信任才是，「當一名汽車業務員本質上就是一團亂的時候，誰會去找他買車？」

馬斯克過去就曾表示，他希望推特能「驗證所有用戶」，並指未來將不再以藍色勾勾驗證公眾人物，可能會轉向灰色字體，例如拜登總統的推特帳戶上目前既有藍色勾勾，下方也有灰字註記「美國政府官員」。

推特 馬斯克 拜登

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