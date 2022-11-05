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勁球得主會是誰？史上最高16億彩金 一次領可拿7.8億

編譯徐薏茹／綜合4日電
勁球頭獎獎金已達16億元，創下彩券史上的新紀錄。圖為紐約市銷售商掛出16億元的誘人數字。(路透)
勁球頭獎獎金已達16億元，創下彩券史上的新紀錄。圖為紐約市銷售商掛出16億元的誘人數字。(路透)

勁球(Powerball)連續39次開獎無人中頭獎，獎金持續累積，預估5日晚開獎時頭獎獎金將超過16億元，成為有史以來最高額的彩券獎金，頭獎若一票獨中，中獎人選擇一次領取，將有約7億8240萬元進袋。

新產生的頭獎獎金超越2016年的紀錄，當時勁球開出15億8600萬元頭獎，由三張中獎彩券平分。

5日晚若產生新的億萬富豪，即便一次領7.8億元，至少要繳1.8億元的稅給給聯邦政府，之後還有州、地方稅要解決。

全美共有五個州禁止販售彩券，包括阿拉巴馬、阿拉斯加、內華達、夏威夷、猶他州

阿拉巴馬州居民洛蕾塔·威廉姆斯(Loretta Williams)開車到喬治亞州買彩券，許多阿拉巴馬州居民也像她一樣受到高額獎金吸引，託親友或親自跨州買彩券試試手氣。

威廉姆斯直呼：「我覺得我們必須開車到外州才能買到彩券，很荒謬。」

五個州禁賣彩券有諸多考量，包括保守派反對、擔憂彩券對低收入家庭的影響，或者不希望與現有博弈行業競爭。

阿拉巴馬州民主黨籍眾議員英葛蘭(Chris England)表示，經常收到選民詢問該州何時批准彩券販售，「尤其是人們在電視上看到獎金超過15億元的時候。」

1999年阿拉巴馬州在教會與州外博弈利益的聯合反對下投票否決彩券公投，之後彩券提案一直停滯不前，此議題現在又與電子博弈的問題糾纏在一起。

在愛達荷州距離猶他州界13哩的馬拉德市，加油站KJ's Kwik Stope更直接向禁售彩券的猶他州居民打廣告，吸引該州居民跨州買彩券，廣告寫道：「只因為猶他州不參與彩券，不代表你也不能！」光是3日一天，KJ's Kwik Stope就賣出上百張勁球彩券給猶他州居民。

但也並非所有人都贊同瘋彩券的熱潮；阿拉斯加居民安德斯里(Bob Endsley)表示，阿拉斯加人不應該擁有買彩券的機會，「這是在浪費錢。」並批評獎金必須繳的稅金，以及不斷增加的頭獎獎金。

歷年頭獎獎金超過10億元的僅五次，包括2016年勁球15.8億元，2018年兆彩(Mega Millions)15.3億元和這次16億元。今年迄今，所有賣出去的獎券僅3.8%中獎。

阿拉巴馬州 猶他州 勁球

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