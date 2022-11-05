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貝佐斯挨告種族歧視 前管家控：工作超過14小時、上廁所得爬窗

編譯洪毅／綜合4日電
聲稱工作環境惡劣、且涉歧視和遭到惡意解雇，亞馬遜創辦人貝佐斯的前管家向法院興訟。圖為貝佐斯在堪薩斯州觀看NFL比賽。(美聯社)
聲稱工作環境惡劣、且涉歧視和遭到惡意解雇，亞馬遜創辦人貝佐斯的前管家向法院興訟。圖為貝佐斯在堪薩斯州觀看NFL比賽。(美聯社)

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的前管家梅賽德斯·韋達(Mercedes Wedaa)表示，她在貝佐斯的一處住家工作時，遭遇工作環境惡劣、疑似族裔歧視及惡意解雇等情事，因此向法院發起訴訟，向貝佐斯及兩家管理、投資他資產的業者求償。

根據法院資料，韋達於2019年9月受聘於管理貝佐斯房產的公司Zefram，成為貝佐斯一處房屋的管家，起初該房屋只有她一名管家，後來隨著管家人數增加，她成為這些管家們的小主管，但是這段期間以來，她及管家們都面臨惡劣的工作環境。

韋達表示，她未曾從雇主那聽到有關休息的權利，也沒有任何房間讓他們休息，但是有時每天卻得工作14小時。

此外，雇主還要求他們在貝佐斯家人在該房屋時，除清潔打理等目的外不得出現在屋內，導致他們常常被迫待在洗衣房內，因為該房間唯一一扇門就通往該房屋，於是飲食都只能在該房內，若需如廁須從窗戶鑽出，使得管家們的泌尿系統頻頻出問題。

韋達還指控，西語裔的她曾遭到管理該房屋的主管層差別對待，並且在她向白人經理反映工作環境不佳後，遭到降職對待，頂頭主管正是另一名白人；最終在從未因工作表現受到處分的情況下，以此理由遭到辭退。

韋達的指控仍有許多細節未釐清，例如能否以打理房屋的名義進入房屋、使用廁所等；不過她的律師稱，訴訟尚屬早期階段而一時難有更多細節，但她的管家資歷豐富，包括曾為已故微軟(Microsoft)聯合創辦人艾倫(Paul Allen)擔任管家，所以其指控可信度高。

貝佐斯的律師則反駁，指韋達工作的時候年薪高達六位數，休息、用餐時間均可自行解決，屋內的廁所及休息室都不只一間可供管家們使用；他的律師還說，韋達是向他們索要900萬元遭拒後才提告，之後辯方會證明她不適任。

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