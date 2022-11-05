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馬斯克閃電大裁員 推特一半員工被開除

編譯洪毅／綜合4日電
馬斯克入主推特後立即使出霹靂手段解雇一半員工，並發電郵給員工表示辦公室暫時關閉。馬斯克4日出席在紐約的一項投資大會。（路透）
馬斯克入主推特後立即使出霹靂手段解雇一半員工，並發電郵給員工表示辦公室暫時關閉。馬斯克4日出席在紐約的一項投資大會。（路透）

世界首富馬斯克(Elon Musk)入主推特(Twitter)後大動作頻頻，最新舉措是大幅裁員，約7500名員工將有一半失業；對此消息，馬斯克援引投放推特的廣告商遭到外部壓力，導致該平台營收銳減等原因，但是如此猝不及防的通知，恐怕已有違反聯邦及推特總部所在地、加州法規之嫌。

華爾街日報(WSJ)報導，推特3日向員工們發送電子郵件，表示推特的辦公室將暫時關閉，以處理裁員事宜，他們的去留與否將在西岸時區4日上午9時前塵埃落定；不過在3日晚間，就有不少員工反應，他們已經無法登入公司的Slack及電郵帳戶，表明他們已不再是推特的員工。

「只有幾人留下來」辦公室暫關閉

馬斯克入主推特後立即使出霹靂手段解雇過半員工，已有很多員工收到解雇郵件被告知不用...
馬斯克入主推特後立即使出霹靂手段解雇過半員工，已有很多員工收到解雇郵件被告知不用上班了，公司裡人心惶惶。（Getty Images）

WSJ援引的消息來源指出，裁員的規模約在2000人至3750人之間，在各項職位中，設計與研究的部門裁員超過100人，80人的通訊部門縮減至「只有幾人留下來」，15名為公司內的身障員工、以及該平台的身障用戶服務的人員全部裁撤，法務、財務、機器學習等團隊亦有員工遭到開除。

馬斯克稱廣告海減 別無選擇

推特在電子郵件中表示，這是確保公司成功向前邁進的「不幸卻必要之舉」；馬斯克則在推特上表示，推特的營收因為廣告商停止在該平台投放廣告而銳減，平均每天損失400萬元之多，「別無選擇」下只能裁員。

馬斯克表示，儘管他已屢次強調，目前的內容管理依然沒有變化，但是廣告商仍受到「活躍團體」的壓力而停止投放廣告；他還指責這些組織造成「一團亂帳」並「摧毀美國的言論自由」。

未提前60天告知 恐違反法律

推特裁員招致部分員工不滿，認為其違反聯邦「勞工調整和再培訓通知法案」(WARN Act)中，雇主大規模解雇員工應至少提前60天告知的規定，而且加州法規也有類似要求；這讓他們於3日向聯邦法院發起訴訟，請求阻止裁員行動。

推特的員工人數從2018年開始快速增加，從該年初的近3400人一路增加至去年底的7500人左右，若推特真的裁撤一半員工，代表該平台的僱員規模將重回當時的水準。

儘管如此，馬斯克依然為推特勾勒出宏大的願景，包括類似微信那樣，結合支付功能的多用途應用程式(App)，以及自由、包容而多元的「數位城鎮廣場」等。

推特 裁員 馬斯克

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