倒債期限倒數 共和黨擬逼拜登政府砍社安、健保經費

聯邦舉債上限又逼近，兩黨攤牌迫在眉睫，共和黨 明言，若下周期中選舉拿下國會參、眾兩院多數席次，一定反對拜登 政府的要求，除非拜登大砍聯邦支出；拜登急喊，拿美國經濟要脅執政黨，是「不負責任」的作法。

白宮官員、民主黨 國會議員，甚至投資人，都有人擔憂兩大黨若不能就舉債上限問題達成協議，在全球經濟走疲之際，金融市場可能經不起美國債務違約的衝擊。

根據政府預測，債務上限最快明年初就觸頂，國會必須事先通過提高上限的法案，共和黨高層卻想趁此機會，逼迫拜登減少政府支出，包括拜登難以讓步的社會安全及健保經費。

2011年共和黨就曾演出逼迫歐巴馬政府大砍聯邦支出，以換取提高債限票數的戲碼，離美國倒債期限僅剩幾天，讓全球屏息以觀。為了避免舊戲重演，愈來愈多民主黨議員主張，就算共和黨重掌國會兩院，目前仍是多數黨的民主黨，可以趁議長換人之前，通過提高債限的法案。

明年初就達上限，是約略估計，財政部有權以「非常措施」延長幾個月。財政部依法可以根據「已支出」數額，調整債務利息的償還，對外說明是否已達還債能力的極限。

民主黨另想到避免危機的辦法還有：准許政府單方面提高債限，不一定要國會授權，乾脆取消所謂的上限。

參院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)說，在正常情況下，可以等到2023年秋或冬，才討論提高舉債上限的法案，如果共和黨主控兩院之一，那麼趁跛鴨會期通過法案不失為「明智之舉」。

他說，民主黨必須強有力地明告世人，共和黨不能為了減少社安和健保經費，就把「全世界的經濟當作人質」。

共和黨內的極右派，包括前總統川普，就是不惜「驚動全球」也要逼民主黨政府減少支出，川普3日接受保守派電台訪問時還說，如果參院少數黨領袖麥康諾再度和民主黨協商舉債上限，他們(共和黨國會議員)就應該彈劾他。