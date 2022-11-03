北韓射飛彈越界 韓戰後首例 兩韓緊張劇升

北韓2日對南韓領海發射飛彈，南韓警報聲大響，民眾也聚集圍觀電視新聞。圖中電視畫面為資料畫面。（美聯社）

北韓 連續兩天對南韓 及日本 海域試射飛彈，總數達到28枚，甚至飛越南北韓的北方界線，極具挑釁意味，引起美國、南韓、日本嚴厲譴責，南韓也以三枚飛越北方界線海域的飛彈回擊。朝鮮半島緊張劇升。

1枚飛彈落南韓領海附近

南韓國防部二日公布照片，顯示南韓F-15K戰機向兩韓「北方界線」以北發射飛彈。（路透）

韓聯社報導，北韓2日才剛發射25枚各類型飛彈，其中一枚甚至落入南韓領海附近，讓南韓總統尹錫悅批評此舉「已侵害南韓領土、要北韓為挑釁行為付出代價」，沒想到3日北韓又接著向日本海方向試射飛彈，軍方表示，3日向東海（日本海）發射的疑似是1枚遠程彈道飛彈和2枚短程彈道飛彈。

根據日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省表示北韓3日上午7時39分發射彈道飛彈，日方針對宮城、山形和新潟3縣發布空襲警報、敦促民眾留在室內。

南韓聯合參謀本部表示，北韓2日從境內東部和西部十個地點向兩韓海上緩衝區射擊100多發砲彈，10小時內分四輪至少發射25枚飛彈，其中一枚短程彈道飛彈向南飛過朝鮮半島東部海域「北方界線」，是1953年韓戰停戰以來北韓飛彈首次越界。南韓隨後也出動戰機，並向北方界線以北發射三枚空對地飛彈，展現精準打擊能力。這也是南韓飛彈首度越界。

不滿美韓軍演 不惜越過「紅線」

日本分析家認為，北韓此舉顯示對韓美軍演準備升高態勢，不惜越過「紅線」。南韓與美、日三方代表緊急通話並發表聲明指，北韓首次向東海上北方界線（NLL）以南發射彈道飛彈，落在南韓領海附近是前所未有的重大軍事挑釁，絕不能容忍；尤其南韓正因梨泰院重大傷亡意外處於全國哀悼期，此舉令人憤慨。三國代表強烈譴責北韓違反聯合國安理會決議及兩韓919軍事協議，要求立刻停止挑釁，重返對話。不過，北韓似不理會，3日繼續對日本海域試射飛彈。

南韓總統尹錫悅（左二）緊急召開國安會議，並向北韓的飛彈落點發射三枚飛彈回擊，展現精準攻擊火力。（美聯社）

北韓2日越界的短程彈道飛彈朝向位於日本海的南韓鬱陵島發射，南韓發布空襲警報，這是2016年二月以來南韓首度發布空襲警報。飛彈最後落在北方界線以南26公里的公海，北方界線宛如台海的海峽中線，南韓聯參認為「極端不尋常」。

軍事專家稱，南韓軍方在江原道東部江陵市設有「愛國者」飛彈防禦系統，但北韓發射的飛彈飛向公海，不在攔截範圍內，而且北韓從多點發射多款飛彈，讓南韓更難偵測與攔截。

2日凌晨，北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天指出，若美國和南韓企圖對北韓使用武力，將付出沉重代價。朴正天還提及韓美聯合空中演習「警戒風暴」是瞄準北韓的侵略演習，他強調，若韓美企圖對北韓動武，北韓將立即使用「特殊武力手段」，並稱不要以為這只是警告。北韓的表態被解讀為或將使用核武。朴正天是繼金正恩之後排名第二的軍隊核心人物。

美國選前 北韓恐續射飛彈

首爾「北韓大學院大學」教授梁茂進表示，預計北韓將在美國期中選舉前後發射洲際彈道飛彈，並將根據美國的反應決定是否實施第七次核試爆和實施核試爆的時間。

韓美聯合空中演習「警戒風暴」從十月31日起舉行五天，包括美軍最新型匿蹤戰鬥機F-35B在內，韓美動員了240餘架軍機，將出動1600架次，創這場年度軍演新高。

尹錫悅2日召開緊急國安會議，斥責北韓是「具體的侵略領土」，要讓北韓付出相應代價。南韓外交部表示，外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健，分別與美國北韓特使金星容（Sung Kim）及日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕通話，譴責北韓的挑釁行動。

2天發射28枚飛彈 史無前例

據南韓聯參掌握情資，北韓2日上午近7時及9時分別向西海及東海發射4枚及3枚短程彈道飛彈（SRBM），其中一枚落在北方界線以南26公里處；9時12分又發射10多枚飛彈。下午4時30分至5時10分之間，北韓再次從多處分別向東、西海上發射6枚推測為地對空飛彈。韓聯社報導，北韓曾在6月5日發射8枚短程彈道飛彈，但兩天內發射多達28枚飛彈史無前例。