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美官員：俄軍正討論在烏克蘭動用核武

編譯柯立偉／綜合2日電
五角大廈指俄羅斯軍方高層近日就「是否、如何對烏克蘭使用核武」展開內部討論，憂慮莫斯科正作「困獸之鬥」。圖為俄軍戰略核潛艦在不明海域演習。(路透)
五角大廈指俄羅斯軍方高層近日就「是否、如何對烏克蘭使用核武」展開內部討論，憂慮莫斯科正作「困獸之鬥」。圖為俄軍戰略核潛艦在不明海域演習。(路透)

「紐約時報」引述美國多位官員稱，俄羅斯軍方高層近日就莫斯科當局「是否、如何對烏克蘭使用戰術核武」展開內部討論；雖然目前尚無任何證據表明俄軍正在部署核武或採取與核武有關的戰術，但此消息說明俄軍內部已真切感受到失敗的威脅，引起美國及盟邦對莫斯科作「困獸之鬥」的擔憂。

五角大廈估計，俄軍約擁有2000枚戰術核武可供部署；倘若俄軍真的使用戰術核武，將從根本上改變這場戰爭的形貌，一枚低當量戰術核武都可能導致數千人死亡，並使烏克蘭部分地區無法居住。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)說：「我們從一開始就很清楚，也很認真地看待俄羅斯可能動用核武的說法，我們會盡最大努力繼續監控，目前沒有任何跡象表明俄軍正準備動用核武。」

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)也指出，雖然目前沒看到俄軍有使用核武或先前傳得甚囂塵上的「髒彈」的跡象，但政府仍然擔心事態升級，只是不願具體透露倘若俄軍使用核武，美方將如何回應；奧斯丁說：「如果真的發生這種情況，將是70多年來首次在戰爭中使用核武器，我們從一開始就非常清楚地表明國際社會對這種情形會做出非常重大反應；遇到這種事情，我方該做什麼、如何做，我是向總統提出建議的人，會確保總統得到可信的建議。」

事實上，從戰爭一開始，美國情報機構就一直在觀察普亭是否有「準備動用核武器」的跡象，例如突然進行未曾預告的核武軍演，或核戰略部隊進入警戒；不過官員也表示，這種偵測的預警能力並不完善，無法保證軍方或情報官員能多預先向白宮提出預警。

儘管風險的升高使烏克蘭、美國及盟邦深感憂慮，但拜登政府也指出西方官員與俄國對等官員10月下旬的對話有助於降溫；如俄羅斯總統普亭10月27日就曾說：「不論是政治上或軍事上，我們認為使用核武沒有必要，也沒有意義。」

烏克蘭 俄羅斯 白宮

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