未認敗選 巴西總統波索納洛允轉移政權 鼓勵支持者抗議

巴西總統波索納洛(右)1日在總統大選後首度露面，他在談話中表示感謝投他票的選民，但不承認敗選。(路透)

巴西 總統大選落幕，票數低於左派候選人的現任總統波索納洛 (Jair Bolsonaro)在沉寂數日後，1日發表簡短演說，感謝支持者並鼓勵支持者在和平示威的前提下進行抗議活動，同時承諾政權將和平轉移，但未承認敗選。

根據巴西選舉主管機關數據，波索納洛以49.1%的微弱差距輸給對手魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)的50.9%，是巴西自1985年恢復民主以來最激烈的一場選舉，同時也是波索納洛34年從政生涯中首度嚐敗。

波索納洛在總統官邸發表選舉結果出爐後的第一場公開談話，他並未談及選舉結果，但感謝把票投給他的5800萬人，並表示支持卡車司機在全國各地進行的路障運動等抗議行動，只要抗議活動不變得暴力就好；波索納洛說：「我一直被貼上『反民主』的標籤，但事實上與我的對手不同，我一直都在憲法規定的範圍內行事；同時當前的抗議活動正是對於選舉制度的不公產生的憤怒。」

波索納洛強調，電子投票機容易有做票行為，但並未提出任何證據，一些支持者受波索納洛主張影響，亦認為選舉必有不公，呼籲軍方介入、解散國會與最高法院。

巴西獨立政治評論家特勞曼(Thomas Traumann)表示，波索納洛的談話是在為自己設下「雙重保險」，特勞曼說：「他不承認自己的失敗，但同時因為他想維持統治地位、持續擔任巴西領導人，因此他還是繼續維持和平示威的可能性。」

而向來支持波索納洛的卡車司機現在正進行抗議活動，在全國各地交通要道設置路障表達他們對總統選舉不公的質疑；如聖保羅(Sao Paulo)機場周圍的交通堵塞導致數十個航班取消，社交媒體上瘋傳的視頻顯示許多旅客不得不在高速公路拖著行李箱徒步走向機場；雖然在最高法院的命令下，高速公路警察 局已在1日早上清空路障，但機場官員表示進出機場的交通仍受阻礙。