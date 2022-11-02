我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

未認敗選 巴西總統波索納洛允轉移政權 鼓勵支持者抗議

編譯柯立偉／綜合1日電
巴西總統波索納洛(右)1日在總統大選後首度露面，他在談話中表示感謝投他票的選民，但不承認敗選。(路透)
巴西總統波索納洛(右)1日在總統大選後首度露面，他在談話中表示感謝投他票的選民，但不承認敗選。(路透)

巴西總統大選落幕，票數低於左派候選人的現任總統波索納洛(Jair Bolsonaro)在沉寂數日後，1日發表簡短演說，感謝支持者並鼓勵支持者在和平示威的前提下進行抗議活動，同時承諾政權將和平轉移，但未承認敗選。

根據巴西選舉主管機關數據，波索納洛以49.1%的微弱差距輸給對手魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)的50.9%，是巴西自1985年恢復民主以來最激烈的一場選舉，同時也是波索納洛34年從政生涯中首度嚐敗。

波索納洛在總統官邸發表選舉結果出爐後的第一場公開談話，他並未談及選舉結果，但感謝把票投給他的5800萬人，並表示支持卡車司機在全國各地進行的路障運動等抗議行動，只要抗議活動不變得暴力就好；波索納洛說：「我一直被貼上『反民主』的標籤，但事實上與我的對手不同，我一直都在憲法規定的範圍內行事；同時當前的抗議活動正是對於選舉制度的不公產生的憤怒。」

波索納洛強調，電子投票機容易有做票行為，但並未提出任何證據，一些支持者受波索納洛主張影響，亦認為選舉必有不公，呼籲軍方介入、解散國會與最高法院。

巴西獨立政治評論家特勞曼(Thomas Traumann)表示，波索納洛的談話是在為自己設下「雙重保險」，特勞曼說：「他不承認自己的失敗，但同時因為他想維持統治地位、持續擔任巴西領導人，因此他還是繼續維持和平示威的可能性。」

而向來支持波索納洛的卡車司機現在正進行抗議活動，在全國各地交通要道設置路障表達他們對總統選舉不公的質疑；如聖保羅(Sao Paulo)機場周圍的交通堵塞導致數十個航班取消，社交媒體上瘋傳的視頻顯示許多旅客不得不在高速公路拖著行李箱徒步走向機場；雖然在最高法院的命令下，高速公路警察局已在1日早上清空路障，但機場官員表示進出機場的交通仍受阻礙。

巴西最高法院指出，高速公路警察隊設置路障的抗議行動「怠惰與瀆職」，命令須立刻清除，否則最高法院將對高速公路警察局局長裁罰10萬里爾(約1萬9000美元)，甚至免職或逮捕；高速公路警察局接獲最高法院命令後於1日晚間指出，他們已拆除了358個路障，但還有200多個待處理。

巴西總統波索納洛在總大選後輸給前總統魯拉後，支持他的卡車司機在271處地點局部或...
巴西總統波索納洛在總大選後輸給前總統魯拉後，支持他的卡車司機在271處地點局部或全部封鎖公路。圖為警察在街頭維持秩序。(歐新社)
巴西總統波索納洛在總大選後輸給前總統魯拉後，支持他的卡車司機和民眾在271處地點...
巴西總統波索納洛在總大選後輸給前總統魯拉後，支持他的卡車司機和民眾在271處地點局部或全部封鎖公路。(Getty Images)
巴西總統波索納洛(前右三)1日在總統大選後首度露面，他在談話中表示感謝投他票的選...
巴西總統波索納洛(前右三)1日在總統大選後首度露面，他在談話中表示感謝投他票的選民，但不承認敗選。(Getty Images)

波索納洛 巴西 警察

上一則

新車漲價趨緩 經銷商：將小幅降價 但難回疫前水準

下一則

用戶數據恐流入中國政府 FCC委員再籲「查禁抖音」

延伸閱讀

巴西總統打破沉默 稱將遵循憲法行事…未認敗選

巴西總統打破沉默 稱將遵循憲法行事…未認敗選
巴西總統波索納洛選舉失利後 首度露面

巴西總統波索納洛選舉失利後 首度露面
波索納洛神隱未承認敗選 外界憂巴西陷混亂

波索納洛神隱未承認敗選 外界憂巴西陷混亂
魯拉當選巴西總統 挪威恢復亞馬遜雨林保護資助

魯拉當選巴西總統 挪威恢復亞馬遜雨林保護資助

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公