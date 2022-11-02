內唐亞胡可能回鍋以色列總理 「推文」防阿拉伯選民壞事

以色列1日舉行四年內第五次大選，鷹派前總理內唐亞胡(右)可能回鍋，終結三年半的國會僵局。(Getty Images)

以色列 1日舉行四年內第五次大選，出口民調 顯示，鷹派前總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)可能回鍋，終結三年半的國會僵局，但若阿拉伯黨突破門檻獲得四席，他重掌朝政的美夢可能破碎。

以色列不到四年就舉辦了五場全國大選，都是針對內唐亞胡適不適任總理而來。這次選舉起源於所謂「變革派」聯盟的瓦解，這個聯合八個不同政黨的聯盟，去年成功推翻前總理內唐亞胡創紀錄的12年任期，並由領導人班奈特(Naftali Bennett)接任總理，但最終未能帶來政治穩定，由拉皮德(Yair Lapid)出任看守內閣總理。

三家電視台所做的民調都顯示，內唐亞胡和盟友可能拿下61席，贏得組閣權。他最大的對手、去年促成他下台的中間派看守內閣閣揆拉皮德可能保不住大位，因為他所屬的未來黨(Yesh Atid)在民調中，稍微落後於支持內唐亞胡的右派「聯合黨」(Likud)。

出口民調也顯示，極右派國會議員本吉佛(tamar Ben-Gvir)領導的「宗教錫安主義」黨可能成為第三大黨。他師承1990年代遭暗殺的種族主義教主，矢言對巴勒斯坦人採取強硬路線。

內唐亞胡聽到出口民調於他有利，說「還是可能翻盤，我們不得而知，也許即將大勝，等到天亮(開完票)就知道。」

也許因為害怕阿拉伯選民會壞了他的事，他故意推文轉述阿拉伯裔選區內，有選舉暴力和作票的傳聞。中央選委會說對這類傳聞毫無所悉。

以色列境內，阿拉伯裔占人口20%，最近幾次選舉，內唐亞胡不得志，就是這個族群擋路；但這次選舉，阿拉伯裔選民分裂為三派，都可能無法達到最低門檻，選不出議員。

本吉佛可能會爭取出任主管警政的內政部長。他上月在耶路撒冷巴勒斯坦人口集中區亮出手槍，呼籲警察直接對丟石頭的巴勒斯坦抗議人群開槍，也主張將阿拉伯裔的國會議員「遣送出境」。

內唐亞胡則官司纏身，要靠贏得選舉，才能躲過可能的牢獄之災。反對他的人認為，他對以色列的民主體制與法治是「嚴重威脅」。檢方起訴他的罪名是貪污腐敗。

獨立智庫以色列民主研究所所長普雷斯諾(Yohanan Plesner)說，若內唐亞胡再度回鍋，新政府一定會設法「政治化」司法，弱化以色列民主最基本的三權分立、相互制衡體制。

投票 所關門前兩小時，選務人員表示，今年的投票率為66.3%，比去年選舉高出五個百分點，也是1999年以來最高的投票率。1999年的競選主題是以巴和平瀕臨崩盤。

拉皮德在特拉維夫投完票後，呼籲選民「票投以色列，為我們的後代著想」，並警告全國民眾，如果讓內唐亞胡班師返朝，宗教狂熱聯盟執政，不利國家前途。