襲裴洛西夫兇嫌「打碎南西的膝蓋」 警搜出「攻擊名單」

涉嫌襲擊眾院議長裴洛西夫婿的42歲男子狄帕培31日被聯邦控罪。(美聯社)

因襲擊眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)夫婿保羅(Paul Pelosi)，而被逮捕的42歲加拿大公民狄帕培(David DePape)31日被聯邦控以綁架未遂、虐待老人及入室竊盜等罪名；他就逮後供稱要「打碎南西的膝蓋」，除裴洛西外，狄帕培還有一份攻擊對象名單，他的前女友指他精神異常。

據聯邦檢察官提出的指控書，狄帕培供稱他當時計畫要與裴洛西對質，並稱她是「民主黨的撒謊領袖」；如果裴洛西「說實話」，那麼狄帕培就會釋放她；但若「撒謊」，就會打斷她的膝蓋骨，使她不得不以輪椅代步，藉此向所有國會議員展現「撒謊的後果」。

此外，狄帕培還指出，雖然他知道保羅打了911報警，但他並沒有離開；狄帕培並把自己這種「英勇的行為」與開國先賢類比，說：「就像美國的開國元勳一般，在與暴政進行政治鬥爭時，沒有投降的選擇。」

據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，警方證實調查期間搜到狄帕培一份「作案名單」，不過警方截至目前為止沒有透露名單上有誰。

狄帕培現年53歲的前女友、與狄帕培一樣都是天體主義者的歐克莘．陶布(Oxane Taub)表示，狄帕培的精神狀況有問題，他們倆還在一起時，狄帕培就曾莫名消失一年後才回來，且精神狀況非常糟；陶布說：「狄帕培消失一年回來後，整個精神狀況非常糟，一直偏執地認為自己就是耶穌，還有很多人追隨他，當時大概花了一到兩年才讓他往正常的方向好轉。」