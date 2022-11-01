襲裴洛西夫兇嫌「打碎南西的膝蓋」 警搜出「攻擊名單」
因襲擊眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)夫婿保羅(Paul Pelosi)，而被逮捕的42歲加拿大公民狄帕培(David DePape)31日被聯邦控以綁架未遂、虐待老人及入室竊盜等罪名；他就逮後供稱要「打碎南西的膝蓋」，除裴洛西外，狄帕培還有一份攻擊對象名單，他的前女友指他精神異常。
據聯邦檢察官提出的指控書，狄帕培供稱他當時計畫要與裴洛西對質，並稱她是「民主黨的撒謊領袖」；如果裴洛西「說實話」，那麼狄帕培就會釋放她；但若「撒謊」，就會打斷她的膝蓋骨，使她不得不以輪椅代步，藉此向所有國會議員展現「撒謊的後果」。
此外，狄帕培還指出，雖然他知道保羅打了911報警，但他並沒有離開；狄帕培並把自己這種「英勇的行為」與開國先賢類比，說：「就像美國的開國元勳一般，在與暴政進行政治鬥爭時，沒有投降的選擇。」
據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，警方證實調查期間搜到狄帕培一份「作案名單」，不過警方截至目前為止沒有透露名單上有誰。
狄帕培現年53歲的前女友、與狄帕培一樣都是天體主義者的歐克莘．陶布(Oxane Taub)表示，狄帕培的精神狀況有問題，他們倆還在一起時，狄帕培就曾莫名消失一年後才回來，且精神狀況非常糟；陶布說：「狄帕培消失一年回來後，整個精神狀況非常糟，一直偏執地認為自己就是耶穌，還有很多人追隨他，當時大概花了一到兩年才讓他往正常的方向好轉。」
距期中選舉投票日不到一周前，裴洛西夫婿被毆一事引起各界對於議員和各類民選官員人身安全的憂慮；據統計去年國會議員不分黨派共受到將近1萬次的威脅，國會警察局局長曼格(Tom Manger)就指出，國會警察目前面臨最大的問題就是針對議員的威脅數量愈來愈多；國會警察雖已有制定相關因應計畫，但與總統不同的是，國會議員除本人外，家屬並不在警方保護範圍內。
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