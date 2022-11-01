我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

不跑沒時間了？鄭州富士康廠區傳當躺平試驗區 引返鄉恐慌

襲裴洛西夫兇嫌「打碎南西的膝蓋」 警搜出「攻擊名單」

編譯柯立偉／綜合31日電
涉嫌襲擊眾院議長裴洛西夫婿的42歲男子狄帕培31日被聯邦控罪。(美聯社)
涉嫌襲擊眾院議長裴洛西夫婿的42歲男子狄帕培31日被聯邦控罪。(美聯社)

因襲擊眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)夫婿保羅(Paul Pelosi)，而被逮捕的42歲加拿大公民狄帕培(David DePape)31日被聯邦控以綁架未遂、虐待老人及入室竊盜等罪名；他就逮後供稱要「打碎南西的膝蓋」，除裴洛西外，狄帕培還有一份攻擊對象名單，他的前女友指他精神異常。

據聯邦檢察官提出的指控書，狄帕培供稱他當時計畫要與裴洛西對質，並稱她是「民主黨的撒謊領袖」；如果裴洛西「說實話」，那麼狄帕培就會釋放她；但若「撒謊」，就會打斷她的膝蓋骨，使她不得不以輪椅代步，藉此向所有國會議員展現「撒謊的後果」。

此外，狄帕培還指出，雖然他知道保羅打了911報警，但他並沒有離開；狄帕培並把自己這種「英勇的行為」與開國先賢類比，說：「就像美國的開國元勳一般，在與暴政進行政治鬥爭時，沒有投降的選擇。」

據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，警方證實調查期間搜到狄帕培一份「作案名單」，不過警方截至目前為止沒有透露名單上有誰。

狄帕培現年53歲的前女友、與狄帕培一樣都是天體主義者的歐克莘．陶布(Oxane Taub)表示，狄帕培的精神狀況有問題，他們倆還在一起時，狄帕培就曾莫名消失一年後才回來，且精神狀況非常糟；陶布說：「狄帕培消失一年回來後，整個精神狀況非常糟，一直偏執地認為自己就是耶穌，還有很多人追隨他，當時大概花了一到兩年才讓他往正常的方向好轉。」

期中選舉投票日不到一周前，裴洛西夫婿被毆一事引起各界對於議員和各類民選官員人身安全的憂慮；據統計去年國會議員不分黨派共受到將近1萬次的威脅，國會警察局局長曼格(Tom Manger)就指出，國會警察目前面臨最大的問題就是針對議員的威脅數量愈來愈多；國會警察雖已有制定相關因應計畫，但與總統不同的是，國會議員除本人外，家屬並不在警方保護範圍內。

聯邦眾院議長裴洛西(左)及其夫婿保羅。(路透)
聯邦眾院議長裴洛西(左)及其夫婿保羅。(路透)

裴洛西 警察 期中選舉

上一則

美中外長20大後首通話 熱線70分鐘 不排除G20前再談

下一則

大學招生要多元或種族中立？最高院辯論5小時

延伸閱讀

裴洛西夫遇襲 司法部：嫌想打斷裴洛西膝蓋並綁架她

裴洛西夫遇襲 司法部：嫌想打斷裴洛西膝蓋並綁架她
世界晚報╱合法 穿著暴露的比基尼咖啡師要回歸了

世界晚報╱合法 穿著暴露的比基尼咖啡師要回歸了
裴洛西丈夫遇襲 民主黨人警告政治暴力恐出人命

裴洛西丈夫遇襲 民主黨人警告政治暴力恐出人命
嫌犯帶「塑膠手銬」闖裴洛西家 疑效仿國會暴亂

嫌犯帶「塑膠手銬」闖裴洛西家 疑效仿國會暴亂

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她