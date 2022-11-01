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「捍衛」稅務資料暫不交眾院 川普向最高法院提緊急訴訟

編譯徐薏茹／綜合31日電

前總統川普31日向聯邦最高法院提出緊急上訴，要求最高院裁決財政部暫時不將他的稅務資料交給眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)。

據川普表示，在法院沒有出手干預的情況下，最早可能於本月3日移交納稅文件。

下級法院裁定，眾院歲出入委員會有權取得稅務資料，並駁回川普稱國會逾越權限的說法。

川普近期才要求大法官介入其佛羅里達州住宅海湖莊園(Mar-a-Lago)被搜查的法律爭端，但最高院駁回川普的要求。

若這次川普成功說服最高院介入，他可能會將最終決定推遲至1月下一屆國會開始時，屆時若共和黨在期中選舉奪回眾院的控制權，可能就會放棄要求取得文件紀錄。

眾院歲出入委員會小組和主席尼爾(Richard Neal，民主黨) 2019年首度要求取得川普的稅務資料；根據聯邦法律，國稅局「應提供」任何納稅人的稅務資料給少數高層立法人員。

川普政府時期的司法部拒絕提供稅務資料給國會，時任財政部長米努勤(Steven Mnuchin)反駁稱他能扣留文件，因為他認為民主黨是基於黨派利益要求取得稅務資料，之後便展開訴訟。

拜登總統上任後，眾院委員會再度提出要求，尋求取得川普的稅務資料，外加2015年至2020年的額外資訊。白宮的立場稱該要求有效，財政部必須配合。

川普隨後向法院提出訴訟試圖阻止交出納稅文件。

前紐約曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus Vance)獲得川普個人與企業的稅務資料副本，作為刑事調查的一部分。該案件也上訴至最高院，最高院駁回川普主張其享有總統豁免權的主張。

川普 眾院 高院

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