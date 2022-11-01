「捍衛」稅務資料暫不交眾院 川普向最高法院提緊急訴訟

前總統川普 31日向聯邦最高法院提出緊急上訴，要求最高院 裁決財政部暫時不將他的稅務資料交給眾院 歲出入委員會(House Ways and Means Committee)。

據川普表示，在法院沒有出手干預的情況下，最早可能於本月3日移交納稅文件。

下級法院裁定，眾院歲出入委員會有權取得稅務資料，並駁回川普稱國會逾越權限的說法。

川普近期才要求大法官介入其佛羅里達州住宅海湖莊園(Mar-a-Lago)被搜查的法律爭端，但最高院駁回川普的要求。

若這次川普成功說服最高院介入，他可能會將最終決定推遲至1月下一屆國會開始時，屆時若共和黨在期中選舉奪回眾院的控制權，可能就會放棄要求取得文件紀錄。

眾院歲出入委員會小組和主席尼爾(Richard Neal，民主黨) 2019年首度要求取得川普的稅務資料；根據聯邦法律，國稅局「應提供」任何納稅人的稅務資料給少數高層立法人員。

川普政府時期的司法部拒絕提供稅務資料給國會，時任財政部長米努勤(Steven Mnuchin)反駁稱他能扣留文件，因為他認為民主黨是基於黨派利益要求取得稅務資料，之後便展開訴訟。

拜登總統上任後，眾院委員會再度提出要求，尋求取得川普的稅務資料，外加2015年至2020年的額外資訊。白宮的立場稱該要求有效，財政部必須配合。

川普隨後向法院提出訴訟試圖阻止交出納稅文件。

前紐約曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus Vance)獲得川普個人與企業的稅務資料副本，作為刑事調查的一部分。該案件也上訴至最高院，最高院駁回川普主張其享有總統豁免權的主張。