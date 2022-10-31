梨泰院踩踏案╱倖存台人：我不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。(路透)

「我一直提醒自己不能跌倒，否則這一跌，就起不來了。」南韓梨泰院萬聖節 活動爆嚴重踩踏事件，當時也在現場的華山文創園區品牌長劉冠吟和其先生經濟日報副總編輯丁威脫困後仍餘悸猶存。劉冠吟說，事發前，梨泰院就擠滿了人，短短200公尺的路就花費廿分鐘才走完，她慶幸自己沒有和家人在梨泰院用晚餐，否則被踩死的人，可能就是自己了。

劉冠吟表示，29日下午3時點，梨泰院附近的咖啡 廳，就可以看見不少為了萬聖節活動而裝扮的年輕人，傍晚5時左右，與家人前往出事一區，本想見識梨泰院的夜生活，沒想到擠進去後人愈來愈多，且無法回頭，「人像潮水一樣漫過來無法逆流，進去兩分鐘以後就已經夾住，甚至有時候腳還離地，完全不能走出來，時間快到根本來不及反應。」

讀者在踩踏事件發生前一個半小時，拍攝梨泰院現場人潮洶湧的景況，也可以清楚看到斜坡上擠滿了人。(圖為讀者蔡宜凌提供)

接著，情況非但沒有好轉，且更加可怕。劉冠吟指出，從被夾住的正中心，距離出口僅150公尺，但擠了廿分鐘都無法出去，現場不只擁擠，空氣也很稀薄，開始愈來愈喘、不斷冒汗，鞋子也一直被踩，她心裡只能不斷提醒自己：「不要跌倒，因為這一跌，一定會起不來。」

到後來，後面的人全部都在用推的，不過，有身高超過186公分的先生從後面夾住劉冠吟的雙臂，將她微微的提離地面，才得以獲得一些空氣。

晚上8時，劉冠吟與先生終於從出口擠出來，出去後才看見，出口附近的人與事發地點完全是兩個世界。劉冠吟表示，事發區域狹長且包圍在大樓中間，外面完全看不到裡面，兩邊出口的人不會知道裡面擠成什麼地獄，只會一直繼續往裡面走，導致人愈來愈多。

另據法新社報導，40歲駐韓美軍泰勒(Jarmil Taylor)與兩名戰友29日休假，決定前往梨泰院過節。意外發生時，他們一度卡在下坡窄巷的人群中，所幸成功爬上旁邊一塊突出區域。泰勒說他們剛擺脫人群，「意外就發生了，所有人像骨牌一樣疊在彼此身上」。

案發當時，就算街上已經都是人，窄巷頂端的人還是想強行往下，接著人們一個一個開始跌倒。泰勒一臉茫然又疲憊地在現場告訴法新社：「人上面疊著人，疊了好幾層，沒有足夠人力立即幫助他們。「被壓的人很恐慌，讓情況變得更糟。現場到處都是人聲，很棘手，尖叫聲淹沒所有聲音。」

32歲美軍畢特哈德(Dane Beathard)表示，窄巷擠到救難人員沒辦法救人，「卡在那裡的人有很長時間不能呼吸」，最糟的時候「人群堆疊了15英尺」。34歲美軍奧古斯塔(Jerome Augusta)表示，「被擠壓的人有很多是女性」。三人都說，覺得自己能活下來十分幸運。他們告訴法新社：「我們離開的時候，到處都是屍體，到處都是。

根據韓聯社報導，有目擊者說，現場人潮實在太多，「一個人疊在另一個人身上，人群堆疊了五到六層。有些人是逐漸失去意識，有些人則是看起來已經斷氣了」，但後方人潮仍持續往前進。