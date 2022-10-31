梨泰院踩踏案╱目擊者：現場有人大喊推啊、推啊…

家屬焦急等候失蹤家人的消息。(路透)

韓國首爾知名夜店區梨泰院 (Itaewon)29日晚間萬聖節 活動發生踩踏事件，至少154人死亡。紐約時報報導，原本是疫情以來年輕人第一次能在沒有防疫規定下大玩萬聖節裝扮的狂歡派對，卻淪為致命慘劇，目擊者指出，放眼望去都是屍體。活動現場人數逐漸暴增之際，維持秩序的員警卻僅寥寥數人，群眾裡先是有人喊「推啊，推啊」，一陣推擠之後，很多人就被擠倒了。

報導指出，29日入夜之後，越來越多民眾湧入僅有11呎寬的小巷子，人擠人之下不但水洩不通，連呼吸都有困難。目擊者回憶說，現場只有幾名員警，群眾裡有人大喊著「推啊、推啊」，一陣推擠之後，很多人倒下，在狹小空間被踩死。

「不要出來，這裡的人都死了」

32歲的奧格倫(Zen Ogren)就被困在小巷中一家人滿為患的夜總會裡。她說，店門外有人大聲叫著：「不要出來，這裡的人都死了。」她說，保全人員要群眾不要擠，但許多人仍然拼命推，已經跌倒的人就被別人踩在身上。奧格倫說：「大家都想逃出去。」

梨泰院萬聖節活動踩踏慘案的死者，絕大多數是20多歲、30多歲的年輕人，這起事件成為南韓 在非戰爭時期傷亡最重大的事件，主管機關面臨究責聲浪，遭到質疑為何沒有做好人數管控。這起事件讓南韓形象受挫，科技發展欣欣向榮、流行文化橫掃全球的國家，竟然經常傳出人為災難。就職以來施政滿意度迅速走低、甚至有民眾上街要求下台的韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)，面臨政治考驗。

30日晚間，整個梨泰院社區瀰漫哀傷與悲悽氣氛，警方封鎖所有街道，暫停營業的餐廳及酒吧則貼出對踩踏事件表示哀道的聲明。人行道上有著民眾放置為罹難者致意的鮮花與酒。

媽媽聞噩耗：就像天塌下來了

事件發生後，心急如焚的家長忙著在醫院太平間尋找失聯的孩子，首爾政府則接到數以千計的失蹤人口報案電話。婦人崔善美(Choi Seon-mi)在一處社區活動中心等候女兒朴佳瑛(Park Ga-young)消息，一等就是好幾小時。朴佳瑛原本再過3天就滿20歲，計畫到加拿大攻讀流行設計。

當她聽到女兒遭遇不幸的噩耗，整個人從椅子跌落下來。崔善美說：「感覺就像天塌下來了。我的孩子怎麼辦？我的孩子怎麼辦？」