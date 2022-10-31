翻修半年才通行4天 印度吊橋斷裂 至少132死

印度西部古茶拉底省一座吊橋30日突然斷落，入夜後可見到大橋從中折斷。(美聯社)

印度 西部古吉拉特省(Gujarat)一座吊橋31日(美東30日)斷裂，上百位遊客墜入河中，至少造成132人死亡、數十人受傷。

這座1880年竣工、英國殖民印度時建造的吊橋位於古吉拉特省莫比鎮(Morbi)墨丘河(Machchu River)上方，橋面長233公尺、寬1.5公尺，多年來持續翻修，近期工程經歷半年才完成，26日甫開放通行。

古吉拉特省官員桑哈維(Harsh Sanghavi)表示，意外發生時橋上至少有150人，橋身及其周圍估計逾400人。

數十人緊抓著搖搖欲墜的橋纜或扭曲變形的吊橋殘骸等待營救，部分落水者攀附破碎橋樑結構，另有人奮力游泳上岸脫險；搜救人員以橡皮艇和浮具搶救落水者，原本在旁釣魚的民眾見狀也協助運送傷患到醫院。

一名游上岸自救者瓦薩瓦(Prateek Vasava)表示，吊橋幾秒就崩垮斷裂，他目睹多名兒童落水，「我想拉他們一起逃生，但他們溺水或被沖走」。

印度西部古茶拉底省一座吊橋30日突然斷落。圖中可見民眾拚命抓著橋上支撐物，等待營救。(取自推特)

社群媒體 與地方新聞台紛紛刊登家屬尋找失蹤親友的照片，出事吊橋附近的省立醫院職員普拉加帕蒂(Atul Prajapati)表示，院方已收到81具遺體；官員稍早表示，至少17人受傷送醫。

意外發生時，吊橋上有許多慶祝排燈節(Diwali)與印度教節「克哈特普迦節」(Chhath Puja)的民眾和觀光客。

目擊者蘇克拉姆(Sukram)說：「許多兒童到場歡慶排燈節，還有許多遊客；吊橋疑因過重而斷裂，橋上的人紛紛掉落其他人身上。」

印度總理莫迪(Narendra Modi，印度人民黨)當天正巧回到故鄉古吉拉特省視察三日，他對這場悲劇表示深切哀痛，指示首長動員救難團隊迅速處理，50名海軍和30名空軍到場馳援，協助搜救失蹤者，一組五人團隊負責調查事故原因；當局並表示，將賠償死者家屬。

古吉拉特省長莫賈(Brijesh Merja，印度人民黨)說：「我們很震驚，正在調查此事，政府會對這場悲劇負責。」

反對黨領袖譴責當局未能徹底進行技術驗收並查核載重限制，草率重啟吊橋。

出事吊橋所在的莫比鎮以製造陶瓷聞名，這起意外發生在古吉拉特省年底議會選舉之前，而莫迪的任期到明年2月屆滿。

印度吊橋斷裂意外是亞洲一個月內第三起重大死傷悲劇，包括南韓29日梨泰院萬聖節踩街慘劇(已知154人死亡)，以及印尼1日足球 場暴動踩踏事件(125人死亡)。