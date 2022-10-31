梨泰院踩踏案╱26外國人死 有2美國人、4中國人

韓國首爾梨泰院29日晚的大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重的推擠踩踏意外，死傷者以年輕女性居多。圖為意外現場擺放死者的屍體。(Getty Images)

南韓 首爾梨泰院29日的萬聖節活動踩踏事故已造成154人死亡、約百人受傷；死者當中，已知有26人來自南韓以外的14個國家，其中包括兩名美國人、四名中國人；一名劫後餘生的美國教師說，當時的感覺像是「由人體堆疊成的海嘯向她襲來」。

美國駐南韓大使館 30日向有線電視新聞網(CNN)表示，已證實有兩位美國公民遇難、三人受傷，「不論是美國本土還是駐韓官員，現在都不眠不休地為昨夜的遇難者提供領務協助」，至於其他傷者，大使館也會密切與當地機構合作，協助他們。

國家廣播公司(NBC)報導，兩名遇難的美國人都是在南韓的大學留學生：肯塔基大學證實，本學期在南韓就讀的該校護理系三年級學生安妮‧葛塞克(Anne Gieske)在當天的踩踏事故中不幸罹難。

另一名罹難者是20歲、來自喬治亞州的布里西(Steven Blesi)；他的父親史蒂夫(Steve Blesi)表示，他在秋季學期間，在南韓修習國際商務及韓語。

中國外交部則證實，有四位中國公民遇難，兩人受傷；該部在微信公眾號上表示，已要求駐南韓大使館做好應急處置，與領事保護中心一同密切追蹤事態發展，並提醒在韓中國公民注意人身安全，不盲目跟風參加大型群體活動等。

在南韓擔任英語教師的美國公民賈奈兒‧斯多利(Janelle Story)向「紐約時報」表示，她當時看到的景象是「由人體堆疊成的海嘯快速地向她襲來」；中國留學生 徐昆(Seo Kun，音譯)則說，在人群開始推壓後，許多人喊到：「我要死了！」而她旁邊的女性聲音則愈來愈微弱，到後來連氣息都沒有了。