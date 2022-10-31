梨泰院踩踏案╱人疊人如墳場 有人擠到站立死

韓國首爾梨泰院29日萬聖節活動爆發推擠踩踏意外，造成至少154人死亡，圖為救難人員運送死者遺體。(Getty Images)

南韓 首爾睽違三年，在新冠肺炎防疫解禁後，29日於梨泰院 舉辦萬聖節實體活動，吸引10萬人潮卻發生至少154人死亡、149人受傷的慘劇；救難人員表示，死者多窒息身亡，搶命時間僅六分鐘，醫師表示雙手環胸維持呼吸順暢是保命關鍵；韓國人哀悼之際尋求解答，舉國震驚哀傷，降半旗致哀。

至少154人死 2/3是女性

韓國首爾梨泰院29日晚的大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重的推擠踩踏意外，數以百計的救援人員趕到現場施救。(歐新社)

韓聯社引述南韓中央災難安全對策本部數據報導，截至31日(美東30日)上午，首爾梨泰院踩踏事件造成154人死亡、33人重傷、116人輕傷。

美聯社報導，死者中有三分之二(97人)為女性，逾80%為20歲到30歲的年輕人，154名死者中已辨認出153人，一人身分待確認；南韓行政安全部表示，考量重傷者狀況，死亡人數可能增加。

事發後一名男子抱著昏迷的女子，等待救援。(路透)

悲痛親友30日到場指認遺體，憂慮家長尋找孩子，舉國企盼政府給個交代；南韓總統尹錫悅30日宣布全國哀悼期，梨泰院列為災區，召開緊急會議下令迅速救援與治療傷患。

倖存者表示，意外發生時，人潮如骨牌般倒下堆疊，有如墳場。

爭睹名人？搶毒糖？釀禍待查

事故原因仍待調查，據傳民眾為目睹名人或爭搶店家發放的毒糖，警方稱未獲毒品通報。

在梨泰院徹夜搶救傷者的醫療人員指出，現場死者多死於窒息造成的外傷性心臟停止，而非踩踏。

首爾大學醫學 院急救醫學科教授宋慶準表示，梨泰院事發現場多數傷患因外力重壓造成胸腔無法膨脹，供氧中斷造成缺氧與心臟停止；同系教授洪其正也說，這次意外是由大批人潮推擠壓力造成的踩踏事件，眾多傷患嚴重窒息，即使急救也無力回天。

悲痛親友30日到場指認遺體，憂慮家長尋找孩子。圖為一位家長指認遺體後，悲痛倒地。(美聯社)

推擠力量 大到能彎曲鋼鐵

美聯社指出，推擠力量大到能彎曲鋼鐵，受困民眾極難喘息，有些人甚至站立死亡，倒下的人則是受到疊在他們身上的人壓迫無法呼吸而窒息。

英國薩福克大學教授史提爾說：「當人們掙扎起身時，手臂和腿會打結。30秒就會失去意識，大約再過六分鐘，就會陷入壓縮性或限制性窒息。這通常是致死原因，不是壓死，而是窒息。」

救命只6分鐘 多為窒息喪命

台北醫學大學急診學科教授高偉峰分析，這次意外事件死者多為「外傷性窒息」，上半身骨折、發紫，若頸部受到壓迫，心臟無法供血到腦部，只要10到15秒就會失去意識，未在四到六分鐘內搶救，就會缺氧腦死。

遇到這類意外，台灣大學醫學院急診醫學科臨床教授李建璋建議，民眾參與活動時，別置身於人群中央，混亂中若無法脫身，務必雙手環胸保護胸部，保持呼吸順暢。