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襲擊裴洛西夫 嫌犯曾性侵繼女、反猶、推崇「匿名者Q」

編譯潘勛／綜合29日電
襲擊保羅．裴洛西的嫌犯狄帕培與極端主義和陰謀論者有牽連。(美聯社)
襲擊保羅．裴洛西的嫌犯狄帕培與極端主義和陰謀論者有牽連。(美聯社)

42歲男嫌狄帕培(David DePape)28日凌晨涉嫌以鐵槌攻擊眾院議長裴洛西之夫保羅．裴洛西(Paul Pelosi)，案發後嫌犯繼女英蒂‧岡薩雷茲(Inti Gonzalez)指稱，狄帕培在她與兩兄弟年幼時性侵他們；媒體追查到狄帕培疑似在部落格上張貼反猶太貼文，推崇陰謀論團體匿名者Q(QAnon)，另有激烈言論，仇視支持LGBTQ的記者，是一個思想紊亂的激進分子。

「每日郵報」29日報導，狄帕培的前女友、53歲的歐克珊‧陶伯(Oxane Taub)是天體主義者，2021年因性騷擾、欲綁架14歲少男而被捕。她的女兒英蒂表示，乃母與狄帕培交往有年，所以她叫他爸爸。

狄帕培及陶伯的鄰居拉科斯提(Ryan La Coste)表示，那對伴侶不顧周遭有未成年者，經常赤身露體、行為怪異，讓他長期深感困擾。他們的鄰居另指狄帕培及陶伯經常食用迷幻藥伊博格鹼(Ibogaine)，跑去墨西哥買來，還用以治療有心理疾病的人。

英蒂在28日貼文表示，乃母懷她的時候與狄帕培結識，在她出生不久後搬到舊金山灣區，但狄帕培慢慢變得「惡毒」，乃母在她13歲時與他分手；但她及兩個弟弟有記憶，很小的時候狄帕培便性侵他們，直到2008年左右才停止；狄帕培後來曾在一處公園，為此向三姊弟為自己的行為道歉。

襲擊保羅．裴洛西的嫌犯狄帕培(右)與極端主義和陰謀論者有牽連。圖為他2013年1...
襲擊保羅．裴洛西的嫌犯狄帕培(右)與極端主義和陰謀論者有牽連。圖為他2013年12月在舊金山市政廳前的一項活動中錄影。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，狄帕培在社群媒體的貼文顯示，近幾年他癡迷於陰謀論，例如在自己臉書專頁貼一些「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)所製的影片連結，聲稱2020年總統大選的結果被偷走。

前明尼蘇達州警沙文(Derek Chauvin)因殺害非洲裔男子佛洛依德被判有罪兩天後，狄帕培在臉書寫道，這場審判是「現代凌遲」，另誣稱佛洛依德是嗑毒品過量而死。

2022年8月，掛筆名「daviddepape」的人幾天內便在Wordpress.com撰寫多則貼文，內容比如抱怨大科技公司刪除貼文，另有「 希特勒做得沒什麼不對」等言論，網站後來被刪除。

另一個也由「daviddepape」撰寫的部落格專寫反猶太文章，轉貼匿名者Q的陰謀論；另貼出裴洛西在一次彈劾前總統川普時揮舞眾院議事槌的影片；第二則影片內有裴洛西及其他政治人物的圖像，第三支影片內有波洛西在眾院演講的片段。

裴洛西 眾院 性侵

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