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裴洛西夫遇襲／「朋友等我老婆」 廁所「暗語」報警獲救

編譯盧炯燊／綜合29日電
國會眾院議長裴洛西(左)與丈夫保羅．裴洛西(右)。(美聯社)
國會眾院議長裴洛西(左)與丈夫保羅．裴洛西(右)。(美聯社)

國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的82歲丈夫保羅．裴洛西(Paul Pelosi)在舊金山家中遇襲事件，警方未透露詳情，但綜合Politico、路透、CNN等媒體的報導，愈來愈多細節曝光。

眾院長裴洛西29日晚間針對丈夫保羅．裴洛西在加州自宅遇襲一案首度發表評論，指雖然夫婿送醫情況有所好轉，但子女和孫子女都對這起事件「心碎並受創」。

這是裴洛西在保羅被打後第一次公開談論此事，據有線電視新聞網(CNN)報導，她29日晚間在致所有眾議員的公開信中說：「昨天(28日)早上，一名暴力男子闖入我家要求與我對質，並殘忍地攻擊了我的丈夫保羅，我們的兒女和孫子們都因為保羅受到生命威脅感到心碎與創傷。」

嫌犯身分已確定為42歲的狄帕培(David DePape)，20年前從加拿大卑詩省遷到美國定居。當他闖入裴洛西家中後用錘子襲擊保羅時，他還大喊「南希(Nancy)在哪裡？」當警方人員到達現場時，狄帕培還在叫囂正「等待南希」，顯然他的目標是裴洛西本人而非其夫。

事發於28日凌晨2時左右，嫌犯從後門闖進裴洛西家後，迫問保羅其妻在哪裡，期間還試圖將保羅綁起來。

國會眾院議長裴洛西的82歲丈夫保羅．裴洛西。(路透)
國會眾院議長裴洛西的82歲丈夫保羅．裴洛西。(路透)

此時，保羅機警地聲稱要上廁所，其實他的手機正在洗手間內充電，保羅進廁所趁機打了911報警。為了瞞過嫌犯，保羅未直接說遭到襲擊，而是使用「暗語」，讓警方掌握情況。

舊金山警方在接到報警後即時行動，兩分鐘內就趕到現場，當時是凌晨2時27分，此時看到保羅正與狄帕培爭奪一把錘子。據悉，當時是保羅報案後，找到一把錘子還擊對方，但被嫌犯奪過並用來襲擊保羅。

到場的警員立即制服了狄帕培，然後請求緊急支援及提供醫療援助，保羅顱骨骨折、右臂和雙手受傷，被送往醫院治療，現已接受完手術，有望完全康復，裴洛西事後已趕到醫院陪伴丈夫。

舊金山警察局長斯科特(William Scott)在記者會上說，這次事件的處理，真要感保羅撥打這個電話，以及911接線員的注意力和本能。

保羅除了用暗語報案後，還盡可能讓接線員長時間保持在線狀態。據悉當接線員感覺到有不對勁時，同時聽到保羅說，「發生了什麼事？你為什麼在這？你在對我做什麼？」。

根據警方的錄音，接線員接到電話後馬上聯繫警方並描述：「他(保羅)說家裡有一名男子，說要等他的妻子，他說不知道這個男子是誰，但名字是大衛，是一個朋友，他聽起來有些困惑。」之後聽到警察通報「代碼3」，這是用於緊急情況的警察無線電代碼。而警員在兩分鐘內趕到現場。

警方現以涉嫌蓄意殺人、使用致命武器襲擊、虐待老人和其他幾項重罪，將狄帕培拘留，預計他周二(11月1日)在舊金山地方法院過堂。

據悉，狄帕培是來自加拿大卑詩省的前天體主義者，本身是珠寶製造商，但有濫藥習慣，多次在網上發布新冠疫情陰謀論、反猶太言論、種族主義誹謗以及精神錯亂的宗教言論。

裴洛西 舊金山 警察

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