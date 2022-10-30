裴洛西夫遇襲／政治兩極化嚴重 威脅民主

國會眾院議長裴洛西丈夫保羅．裴洛西受襲事件，為即將舉行的期中選舉帶來陰影，兩黨政客人人自危。圖為紐約州民主黨籍國會眾議員麥隆尼(Sean Patrick Maloney)舉行造勢活動。(Getty Images)

國會眾院議長長裴洛西 丈夫保羅‧裴洛西(Paul Pelosi)28日凌晨在舊金山的家中遇襲事件，震動整個政界乃至全國，讓人感受到國家進一步撕裂甚至政治走向解體。

儘管拜登總統聲言不容政治暴力，但襲擊事件提醒人們，最近幾年美國政治中出現的極端主義，為即將舉行的期中選舉 增加了不祥之兆。兩黨政客對事件表示憤慨之餘，也開始人人自危。

儘管警方尚未確定42歲兇徒狄帕培(David DePape)的襲擊動機，但從他在社媒的帖文看，他一直將選舉詐欺與新冠病毒大流行的陰謀論結合起來。

國土安全部的最新國內情報評估指出，選舉謊言助長起來的極端主義，對期中選舉構成更大威脅。

科羅拉多州代表共和黨角逐國會參議員的奧迪(Joe O'Dea)表示，黨派之爭及兩極分化正撕裂國家，美國人應該擔心這類事件，因為它愈來愈普遍。

民主黨 人認為這次暴力襲擊事件是2021年1月6日國會暴動事件的延續，調查事件的眾議院特別委員會成員，一直不停收到威脅。不僅是民主黨人，伊利諾州共和黨的金辛格(Adam Kinzinger)表示，在出任國會調查委員會成員後，他收到了針對自己和家人的死亡威脅。

亞利桑納州民主黨籍州長候選人霍布斯(Katie Hobbs)一早已有所警惕，但她的競選總部上周仍遭一名男子闖入，儘管沒跡象是出於政治動機，現已進一步提高戒備。

密西根州民主黨籍國會眾議員丁格爾(Debbie Dingell)除了向裴洛西表示慰問外，也擔心自己的生命。她憶述早在國會暴動事件之前，曾有人拿著武器在她家門前，指出這種這種仇恨和恐懼是非常危險的，已經危及美國的民主。

該州民主黨籍州參議員彼得斯(Gary Peters)指出，出於政治動機而施以暴力的人，為針對其他民選官員而敞開了暴力大門。

目前國會議員的家人、工作人員沒有獲得正式的保護措施，但私人保安可由競選資金支付。