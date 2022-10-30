裴洛西夫遇襲／政治「暴力化」 政治人物人人自危

國會眾院議長裴洛西的丈夫保羅．裴洛西在舊金山家中遇襲後，當地警方已在其住所外加強保安。(美聯社)

國會山莊報(The Hill)報導，眾院 議長裴洛西(Nancy Pelosi)夫婿保羅．裴洛西(Paul Pelosi)28日遭人擅闖住家攻擊，全國譁然，再次讓人們正視近年遽增或蔓延的政治暴力事件。

舊金山投資人保羅本身也是權力掮客，他遭人惡意攻擊只不過是近期一長串暴力事件中的最新一例。國會山莊報指出，不僅部分國會議員遭遇肢體衝突或遠端威脅，其他人士也面臨同樣情況，例如涉入爭議裁決的聯邦最高法院大法官、政府官員，或被捲進文化戰的地方學區委員會成員。

這起攻擊推升有關暴力政治言論實質後果的辯論，並令人質疑國會議員與其家屬的現有維安層級；去年國會暴動後，這兩項議題獲得大量關注。

華府前警長蘭姆西(Charles Ramsey)28日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，全國政治暴力一再在各層級構成威脅，不僅數量暴增，整體氛圍可能還會惡化。

數據也支持藍姆西的顧慮，國會警察 局(USCP)今年1月１日至3月23日共受理約1820件威脅議員的案件；國會警察局表示，明年才會公布年度數據做同期比較。

國會山莊報指出，若今年跟過去五年趨勢一致，針對議員發起威脅與可怕言論的年度案件量恐超過2021年受理的9625件。跟2017年數據相比，去年相關受理案件量已增加144%。

眾院糾儀長(sergeant at arms)辦公室今夏表示已成立居住安全計畫，將撥款達1萬元供眾議員 私人住宅安裝安全系統。消息人士透露，在保羅遭攻擊後，國會警察28日已展開高層議員維安的審核程序。

過去幾年兩黨國會議員均曾遇過暴力事件，包括民眾持刀、持槍威脅。根據紐約時報分析，近年對兩黨議員的攻擊方式開始轉變，包括改用社群媒體訊息、競選電郵和其他通訊；眾院139名共和黨人投票支持推翻2020年選舉結果後，這種趨勢更是明顯。

共和黨籍國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)認為，政治言論升溫和政治暴力攀升密不可分，「你告訴民眾政治人物在選舉中舞弊、喝嬰兒血等，就會導致暴力」。