中共20大 胡錦濤「被離場」 因提早翻閱中央委員名單？

在胡錦濤「被離席」後，大會順利舉手表決通過名單，空留胡的席位。（Getty Images）

中共20大 雖已閉幕，中國前國家主席胡錦濤「被離場」令國際震驚。華爾街日報(WSJ)與紐約時報分別以逐幀照片及影片分解事發前後的經過，讓事件細節逐漸明朗，根據新加坡亞洲新聞台(CNA)影像顯示，當天先是胡錦濤意欲先翻閱中央委員名單，但被栗戰書制止，引起騷動，習近平 注意後指示隨扈將胡「攙走」。

栗戰書(右一)從胡錦濤手中半強迫抽取胡準備閱讀的文件，重新擺回桌子上。(取自CNA推特)

栗戰書(右)把文件壓在紅色文件夾下面。(取自CNA推特)

習近平(左)扭頭，似乎要找什麼人。(取自CNA推特)

習近平(左)指示隨扈，栗戰書(右二)繼續和胡錦濤談話，王滬寧(右一)則伸出手。(取自CNA推特)

第一位隨扈走開，李克強(左一)目不斜視。(取自CNA推特)

另一名隨扈走過來，扶住胡錦濤座椅，一面聆聽習近平指示。(取自CNA推特)

7. 指示隨扈時，習近平指著桌上的文件。(取自CNA推特)

WSJ強調，中共黨代表大會向來嚴密彩排，胡被「離場」是20大唯一脫離劇本的瞬間。由逐幀照片及CNA約三分鐘的視頻顯示，胡錦濤先是翻看桌上的紅色公文夾，並已抽取出來第20屆中央委員名單，按程序這份名單要在稍後的會中表決通過，胡僅是提早翻閱，但即被坐在左側的栗戰書制止，胡錦濤似乎不從，小爭執引起坐在右側的習近平眼角餘光斜視，習隨即招來現場隨扈將胡攙離。

在胡錦濤被架起的當下，栗戰書一度還扣好西裝扣子，準備起身協助，但馬上被左手邊的王滬寧制止。

十月22日胡的「被離場」受國際矚目，新華社當晚以胡身體不適解釋，但仍疑點重重。由於中國高層政治的完全保密，世界可能永遠不會知道答案，不少分析家只有透過視頻片段的解構，分析胡錦濤被架走這一刻的更多細節和背景。其中由新加坡亞洲新聞台(CNA)獨家發布的最新視頻，顯示了胡錦濤被帶離會場前兩分鐘發生的情況。

1 胡終於起身，面露不悅，習仍沒有表情。（歐新社）

從隨扈手上露出的文件顯示，可見第中央委員字樣，推測即為新一屆推舉名單。（歐新社）

當天上午11時15分，20大閉幕大會前半場投票剛結束，此時開放中外媒體進場拍攝，因而拍攝到胡錦濤被帶走前兩分鐘的一幕。

一開始時胡錦濤是想翻看桌上紅色文件夾的文件，隨即被坐他左邊的人大常委會委員長栗戰書用手制止他翻看，同時跟他耳語，胡錦濤臉色明顯不悅，同時也想動手去拿回文件。坐在栗戰書左邊的王滬寧也出手制止。

坐在胡錦濤右邊的習近平叫來一位看似安全人員的年輕人，與他耳語了約20秒，指指胡錦濤，手再往紅卷宗比了比。隨後這個年輕人就走到胡錦濤身邊，勸他離開，並試圖用手將他身體架起，看得出胡錦濤愣住了，與他糾纏了一番，胡顯然抗拒的推拖了約一分鐘，數次想坐回椅上。之後還是被拉起，中共中央辦公廳副主任孔紹遜也走過來協助。

胡錦濤被帶走前還想伸手去拿桌上的文件，但栗戰書迅速用一個紅色的文件夾蓋住了它。

2. 胡錦濤經過習近平向他說了幾句話，習仍無表情。（Getty Images)

胡經過李克強拍拍李的肩膀，李點點頭示意。（Getty Images）

胡錦濤離場前，還轉身跟習近平說了兩句，習僅微微點頭，面無表情。胡再伸手拍了李克強肩膀，李僅點點頭，未直視這位老長官。胡錦濤離場時行經中共最高層至少37人，但沒人向他致意，包括他掌權時的二把手溫家寶，但溫家寶正襟危坐。在胡離場後，大會順利全體舉手通過中央委員名單，獨留胡錦濤空位，極為突兀。

胡經過李強和孫春蘭。（路透）

從新的視頻畫面來看，這起事件關鍵似是與胡錦濤想要翻看的文件有直接關係。

聖地亞哥加州大學的中國問題專家史宗瀚(Victor C. Shih)認為，這是一個令人震驚的事件，即使在毛澤東時期，也不會看到這樣巨大破壞中共黨大會的景象。

但英國廣播公司(BBC)則認為，中共黨大會高度腳本化，胡錦濤的離開時機可能並非突發事件。

發生胡錦濤被架出去的驚人之舉，究竟是意外還是精心設計的橋段，可能暫時只有習近平心知肚明。