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美第3季GDP微幅成長0.6% 學者：距經濟衰退「只剩一步之遙」

編譯洪毅／綜合27日電
美國第三季經濟成長率微幅上升0.6%，總算讓拜登政府鬆一口氣。(Getty Images)
美國第三季經濟成長率微幅上升0.6%，總算讓拜登政府鬆一口氣。(Getty Images)

商務部27日發布數據，顯示今年第三季國內生產總值(GDP)較去年同期上揚2.6%，也較第二季微幅上升0.6%，扭轉之前兩季負成長的趨勢，為避免經濟衰退帶來一線希望；但身處聯準會大幅升息、通膨壓力嚴峻、國貿形勢詭譎等因素，讓經濟前景仍是曖昧難測。

紐約時報報導，儘管第三季經濟成長轉正，但部分經濟學者仍對前景表示憂心，美國銀行(Bank of America)首席美國經濟學者加彭(Michael Gapen)表示，應「忽視這個數字」，因為距離經濟衰退「只剩一步之遙」。

經濟前景的不確定性因素有三：聯準會升息、通膨嚴峻及強勢美元；為因應通膨而提高基準利率，首當其衝的房地產市場快速冷卻，第三季衰退7.4%，讓本季GDP成長率減少1.4個百分點。

房市冷卻連帶影響家電、家具商，一名加州廚具業者就說，在他們眼裡「經濟已經衰退」；此外，高利率也削弱各行各業的企業投資，相關數據在9月呈負成長，顯示商業需求幾乎停滯。

民間消費熱絡，低失業率、裁員並不普遍等形勢，是當前經濟的主要支撐；但是第三季民間消費支出季增0.4%，較前一季下降0.1個百分點，商品消費已連續三季負成長，靠服務性消費支撐。

這代表新冠疫情後的反彈勢頭減弱及高通膨，讓消費榮景搖搖欲墜，更讓部分經濟學者不安的是，民間稅後儲蓄率已降至2007年以來低點；富國銀行(Wells Fargo)經濟學者昆蘭(Tim Quinlan)就說，民間消費逐漸入不敷出，像是在「借時間」。

在民間消費抵銷商業裹足不前之下，貿易蓬勃成為第三季正成長的另一大關鍵；但是國內消費從貨物轉向勞務，影響進口；海外經濟同樣疲軟及強勢美元不利出口，讓許多學者預期，第三季的貿易榮景恐怕不可持續。

畢馬威(KPMG)首席經濟學者黛安·史萬克(Diane Swonk)表示，這份數據顯示經濟基本面出現裂痕，固然經濟合理降溫的「軟著陸」前景依然是可能的，不過這是荊棘遍布而至為艱鉅的任務。

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