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拜登訪紐約雪城 宣傳經濟成就

編譯徐薏茹／綜合27日電
拜登總統27日到紐約州造勢，主打晶片在美國製造。（路透）
拜登總統27日到紐約州造勢，主打晶片在美國製造。（路透）

拜登總統27日造訪紐約上州雪城(Syracuse)，在期中選舉前積極宣揚其政府的經濟成就；他在公開演說上將重點放在經濟議題，讚揚在當地推動設立晶片廠的成果，同時闡述兩黨經濟願景的不同之處，期望為即將登場的期中選舉多拉選票。

在雪城，拜登展示半導體大廠美光(Micron Technology)在當地的重大投資，美光將在雪城設立晶片廠，預計2024年開工，2025年實現量產，屆時將創造近5萬個就業機會，該公司也將此歸功於拜登8月簽署的「晶片法案」(CHIPS Act)。

拜登試圖藉由美光的活動傳達競選尾聲的訊息，凸顯兩黨經濟願景的不同。

他炮火對準前總統川普及共和黨的經濟政策：「前總統在威斯康辛、印第安納、俄亥俄州等地留下一連串背棄的諾言，對這些地方承諾的就業及製造業投資從未兌現。在我執政下，『美國製造』不僅僅只是口號，而是現實。」

談到期中選舉時拜登表示：「人人都希望將期中選舉看作是一次全民公決，但這是在兩個對美國截然不同的願景之間做出選擇。」

他稱民主黨的目標是為每個人建造更美好的經濟願景，而共和黨則持續著重在「讓美國再次偉大」(MAGA)，讓富人受益。

近幾周拜登不斷宣揚民主黨的成就，但在民主黨內部，有些人擔心選民並不會將社區的經濟成長視為拜登政府的成就。

民主黨自由派領袖、加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)表示：「我們必須更加積極，我們實際上正在讓就業市場恢復，但做得還不足夠，未認知到人民的憤怒、恐懼與觀感。」

雪城選區將競爭溫和派共和黨眾議員卡特柯(John Katko)空出的席位，是民主黨的重要機會；本次拜登訪問也可能提振紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的選情，霍楚正在爭取連任，與共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)的選戰近幾周打得激烈。

拜登 民主黨 期中選舉

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