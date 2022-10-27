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布林肯：中國加強對台灣施壓 拜登：對中國保持優勢 但不求衝突

記者張文馨／華盛頓報導

針對中共20大後的美中關係，拜登總統26日表示，美國必須負責任地管理日益激烈的對中競爭，保持軍事優勢，他並清楚表態不尋求與中國衝突；國務卿布林肯同日接受彭博資訊專訪，再談北京加速推動統一的行動，不斷加大對台灣的壓力；他說，美國將堅定捍衛利益，堅持以和平方式管理與解決兩岸歧見。

中共中央總書記習近平在20大演說提到反對台獨與外部勢力干涉，暗指美國；中共將「堅決反對和遏制台獨」寫入黨章。拜登26日在白宮與軍事高層開會時揭櫫對中政策，他說，美國要負責任地管理日益激烈的對中競爭，美國必須維持軍事優勢，並清楚表明不尋求衝突。

此外，布林肯(Antony Blinken)在專訪談到20大後的美國對中政策；他說，美中關係既重要且複雜，這是一場「自由」與「不自由」的世界秩序願景之爭，美國會尋求盟友與找尋合作方式，為利益而戰。

布林肯表示，比起嘗試影響中國內部環境，美國會強化與盟友的夥伴關係，來形塑世界秩序，以及追求能推動中方形塑其對世界政策的外部環境。

「我們不尋求衝突，我們不追求冷戰，我們也不打算遏制或限制中國。」布林肯說，美國會堅定支持自身利益與價值，在台灣議題上，美國幾十年來都堅持，必須以和平方式管理與解決這些歧見，不應片面改變現狀(尤其是透過武力)，美國決心維護這些強烈且基礎的利益。

布林肯近日多次談到北京加速統一，尤其是在中共20大開幕後，他於17日在史丹福大學表示，北京決心加快統一時間表，不惜以武力手段來實現，就是從根本上破壞現狀和造成局勢高度緊張的原因。

布林肯26日解釋，北京決定不再接受數十年來維持的現狀，想加快追求統一的過程，這破壞了美中半世紀以來的基本理解，即和平解決歧見。

布林肯表示，北京連怎麼做都想好了，包含如何增加對台灣的壓力、脅迫、透過種種方式讓台灣過不下去，同時不排除武統；這些改變體現在北京在台海周圍的軍事部署與行動。

亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)26日在華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)也說，美國的主要憂慮是中方對世界各地的夥伴採取脅迫和恫嚇行動，以促進北京的利益或處罰「越線者」，日本、南韓、澳洲和立陶宛等國都受害。

北京 布林肯 20大

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