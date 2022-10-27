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馬英九：「避戰謀和」不是投降 只靠美國打最危險

記者程遠述、劉宛琳／台北報導
澳洲前總理陸克文(圖上)26日在遠見高峰會與前總統馬英九(圖下右)視訊對談，兩人都認為兩岸應恢復溝通，尋求以政治及外交找到途徑解決兩岸問題，避免兩岸開戰。(記者潘俊宏／攝影)
澳洲前總理陸克文(圖上)26日在遠見高峰會與前總統馬英九(圖下右)視訊對談，兩人都認為兩岸應恢復溝通，尋求以政治及外交找到途徑解決兩岸問題，避免兩岸開戰。(記者潘俊宏／攝影)

中華民國前總統馬英九26日在遠見高峰會上透過視訊連線與澳洲前總理、中西事務專家陸克文對談。馬英九指出，台灣應主動和大陸對談，讓緊張情勢能暫時和緩，他相信雙方還是能找到對談方案，例如他執政時提出「和陸友日親美」，以憲法的台灣地區、大陸地區框架與對岸對談，就讓心結及誤會減少。

陸克文表示，未來中美競爭加劇不可避免，但中美戰爭是可避免的，建立「管控的戰略競爭」的大框架，可降低因競爭升級而衝突的風險，第一是中美雙方充分競爭戰略、經濟影響力，看誰的發展模式比較好；第二，雙方可就氣候變化、公共衛生等領域進行合作，「如果2023年大家沒有在台灣海峽發生軍事衝突或破壞性強大的網絡攻擊，那就是成功」。

馬英九表示，中共20大後對台灣的立場感覺上更為嚴厲，民進黨抗中保台的政策只會讓兩岸關係不斷惡化，應該好好檢討；現在「反正就是靠美國打」的狀況，他認為最危險，因為不曉得有什麼事是不能控制的。

馬英九也以烏克蘭、俄羅斯戰爭爆發大量死傷為例，認為避免爭端是國家領導人責任，「避戰謀和」不是投降，而是避免國民死傷，因此在開出第一槍之前都應想想，是否能用外交方式先解決問題。

遠見天下文化群創辦人高希均提問，對於兩岸避戰，有何建議給中國國家主席習近平？馬英九表示，應釋出善意，避免挑釁，才有助於兩岸建立共識。

陸克文（Kevin Rudd）與馬英九兩人都認為兩岸應恢復溝通，尋求以政治及外交找到途徑，解決兩岸問題，避免兩岸開戰，破壞區域和平。

國安會前秘書長蘇起在遠見高峰會談及台灣在美中關係中的角色時，諷刺蔡英文總統是「很好的棋手」，把台灣操作成「三張陰陽臉」，包含兩岸關係、民主和戰鬥意志。美國只看到陽的一面，誤判台灣在兩岸是維持現狀、民主是白雪公主、戰鬥意志很勇敢，但台灣內部卻是相反，「蔡總統戰術成功，但戰略錯了，把台灣帶到戰略的絕境」。

蘇起並預言，中共20大後、中共總書記習近平第三任的五年內，「歷史的審判可能很快就到了」。

馬英九 中共 20大

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