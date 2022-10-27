國台辦：中共20大報告劃出紅線 兩岸何去何從 民進黨一念間

國台辦發言人馬曉光26日在例行記者會解讀中共20大報告涉台灣內容。(記者陳政錄／攝影)

中共 總書記習近平在20大 上的政治報告，成為當前和今後一段時期中共對台工作方針。中國大陸國台辦發言人馬曉光26日表示，中共20大的政治報告涉台部分「畫出了紅線、底線」，展現中共反對外來干涉和反對台獨分裂的決心。而在「造福台灣同胞」方面，將研究推出更多同等待遇政策。

對於統一前景，他說，「兩岸同胞都是中國人」，台灣同胞是我們的骨肉兄弟，沒有人比我們更願意也更真心實意地看到兩岸和平統一。「但是，樹欲靜而風不止，當前台海局勢緊張動盪，未來何去何從只在民進黨當局一念之間。」

馬曉光26日在國台辦例行記者會上，花了眾多時間，解讀20大政治報告涉台內容稱，報告闡明對台工作的「基本方針、原則立場、重要舉措」，並畫出紅線底線。他強調，未來對台工作要貫徹「新時代解決台灣問題的總體方略」，推進「祖國統一進程」，「牢牢把握兩岸關係發展主導權和主動權」。

他重申，將堅持「和平統一，一國兩制」的基本方針，維護「一個中國原則」和九二共識，推動兩岸關係和平發展融合發展。

美國國務卿布林肯近來一再提到北京 欲加速統一，台灣國安局長陳明通認為中共2023年可能「以戰逼談」。馬曉光對此回應稱，當前提出「兩岸開戰」言論者可分「反台獨人士」、「綠營政客」及「美方一些人」，各有不同動機。第一種人是藉此表達對「台獨」引發戰爭的深切憂慮。而「綠營政客」則利用戰爭話題配合外部勢力渲染「 大陸威脅」，為勾連外部勢力謀「獨」挑釁尋找藉口。

馬曉光說，「美方應妥善處理台灣問題，將不支持台獨的政治承諾落到實處」。