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中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

蔡英文首回應中共20大：台灣愈團結愈安全

記者蔡晉宇、程遠述／台北報導
蔡英文總統25日首度回應中共20大，強調台灣愈是做好準備，北京冒進的機率就愈小。圖為蔡英文在台北市助選。(記者林澔一／攝影)
蔡英文總統25日首度回應中共20大，強調台灣愈是做好準備，北京冒進的機率就愈小。圖為蔡英文在台北市助選。(記者林澔一／攝影)

中共20大落幕，蔡英文總統25日主持民進黨中常會首度回應表示，維持台海及區域的和平穩定是兩岸共同責任，面對中國威權主義的擴張，台灣愈是做好準備，北京冒進的機率就愈小，台灣愈是團結，就愈強壯、愈安全。

願和北京尋求和平方法

蔡英文重申，如同她今年國慶演講強調的持續站穩「四個堅持」、持續強化「四大韌性」就是台灣的立場；政府的立場很堅定，就是國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項。她表示，在理性、平等及相互尊重之下，願和北京當局尋求雙方可接受維持台海和平穩定的方法。

民進黨中常會25日邀中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛報告「中共20大的人事布局」。蔡英文聽取報告後表示，從這次中共20大來看，不一樣的是，在民主台灣，每位公民手中都有神聖的一票，可以決定自己的未來。

戰備偵巡 維持中線存在

國安會秘書長顧立雄則在廣播節目受訪時提及，在美中持續競爭下，具體研判中共對台恫嚇、混合戰、認知作戰、資安攻擊，以及經濟誘吸制裁、外交奪取等都可能進行；台灣會透過戰備偵巡等方式，維持海峽中線存在，會審慎面對未來五年到十年的不確定性，但必須要有一定的憂患意識，加強防衛力量、決心，提升全民防衛力量，「讓中國知道我們不會屈服。」

顧立雄表示，國安單位對中共權力改組過程事前就做了不同研析，但胡錦濤提前離場的那一幕，看了還是「超級驚悚」。顧立雄表示，胡錦濤「被離場」是沒有預料到的程度，反映了元老的影響力，也完全在習近平個人意志下，象徵性地被架空，「這有可能是刻意安排的。」

針對國安局長陳明通日前說中共可能在2023年「以戰逼談」，顧立雄說，現在還沒有看到中共發動戰爭的狀況出現，「沒有情報顯示2023年會發生」。

活化外交 規畫蔡明年出訪

中共20大後，外界擔心中國可能奪取台灣的邦交國，外交部長吳釗燮表示，確實有看到一些蛛絲馬跡，有些邦交國的確有一些預警的情資。國民黨立委江啟臣質詢，教廷十月22日直接發布與中國續約「主教任命協議」，日本讀賣新聞解讀，雙方的續約台灣應該要提高警覺。吳釗燮回應，外交部研判，短期內不會有問題，教廷官方也不斷說明協議是跟教務有關。

吳釗燮也表示，受新冠疫情影響，蔡總統已近三年沒有出訪，外交需要重新活化，外交部積極規畫蔡英文明年出訪。

在吳釗燮擔任外長期間，北京從台灣手中一共奪走了六個邦交國。目前台灣的14個邦交國大多是太平洋、拉美和加勒比地區小國。

中共 北京 邦交

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