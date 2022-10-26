抗Omicron變種 白宮促打新版補強針 拜登帶頭接種

拜登總統25日在白宮接種更新版新冠疫苗作為第二劑補強針，呼籲民眾踴躍接種以對抗Omicron變種病毒疫情。(路透)

國會山莊報(The Hill)報導，拜登總統25日宣布一系列行動，以提升接種新配方新冠疫苗 作為補強針，同時與民間大企業及連鎖藥局合作，呼籲大家踴躍接種以對抗Omicron變種病毒。

為鼓勵民眾踴躍接種，聯邦衛生部26日將舉辦巡迴活動，發送快篩試劑盒；聯邦醫療保險 (Medicare)也將於下周向多達1600萬被保險人發送電子郵件，提醒他們如何獲得最新疫苗補強針；白宮 25日頒布「秋季疫情教戰守則」(Fall Playbook)，教導企業如何應對新冠病毒秋冬疫情，鼓勵企業積極向員工科普新冠治療方法並協助員工接種新疫苗。

據報導，居住在易受疫情影響社區的民眾將可透過華格林(Walgreens)、優步(Uber)及DoorDash等企業免費取得Paxlovid抗病毒藥物。

白宮聲明說：「新冠病毒已不像總統剛就職時那麼具威脅性，但這種病毒仍在演化；特別是冬天的時候大家多待在室內聚會，新冠病毒、流感病毒乃至於各種呼吸道疾病都會傳播得更快。」

拜登總統接種新配方、針對Omicron變種病毒的疫苗，與白宮發布聲明同一日，時間約與他第一次確診新冠相距三個月，也跟聯邦疾病防治中心(CDC)所建議確診者接受補強針接種的時間一致；他宣傳最新疫苗時，包含華格林、CVS、Rite Aid、艾柏森(Albertsons)等連鎖藥局均派高層參加，白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)、白宮新冠事務協調官賈哈(Ashish Jha)及公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)等人亦連袂出席。