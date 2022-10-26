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開戶領新冠紓困 助無銀行帳戶人數達新低

編譯周芳苑／綜合25日電
聯邦存款保險公司(FDIC)25日公布報告，由於線上銀行家數激增及經濟環境改善，使得更多人被納入金融體系，去年全美沒有銀行帳戶的人數降至歷史新低。(路透)
聯邦存款保險公司(FDIC)25日公布報告，由於線上銀行家數激增及經濟環境改善，使得更多人被納入金融體系，去年全美沒有銀行帳戶的人數降至歷史新低。(路透)

聯邦存款保險公司(FDIC)25日公布報告，由於線上銀行家數激增及經濟環境改善，使得更多人被納入金融體系，去年全美沒有銀行帳戶的人數降至歷史新低。

根據調查，2021年全美4.5%家庭(約590萬戶)沒有銀行帳戶，創2009年開始追蹤數據以來最低紀錄，低於2019年的5.4%。

無銀行帳戶者的減少部分歸因於新冠疫情。2020年3月疫情爆發導致經濟活動停頓，各州和聯邦政府發出數兆元激勵紓困金，FDIC 代理主席格倫伯格(Martin J. Gruenberg)說，消費者必須開設銀行帳戶以便快速安全獲取救濟金和其他福利。

但FDIC認為，主要歸因於2021年疫情限制解除、失業降低而經濟成長。

非洲裔和西語裔無帳戶比例也降低，與兩年前相較，分別由13.8%降至11.3%、12.2%降至9.3%。

五分之一無帳戶家庭表示，存款不足以維持帳戶費用是不開戶的主因，與之前調查幾乎相同。

2011年經濟大蕭條，全美無帳戶數量大增；如今若通膨繼續損害經濟、失業率上升，無銀行帳戶者可能會再增加。

人們對銀行帳戶隱私性存疑是另一影響因素。亞馬遜(Amazon)等大公司一直根據信用卡使用情況追蹤消費者行為，銀行也利用這些數據。

處於傳統金融體系外的人往往面臨理財障礙、支付水電費及租金也有諸多不便，政府因此致力讓無帳戶家庭開設儲蓄或支票帳戶。

新移民和難民多半也沒有銀行帳戶，通常剛到美國需要至少五個月才能建立足夠信用開設銀行帳戶。但越來越多人說企業不接受他們的現金； 

有些州已開始解決這個問題。

調查還發現，「銀行帳戶低度利用」(underbanked households)家庭所占比例也下降，這些家庭雖有帳戶，但仍高度依賴支票兌現、當鋪、發薪日還款(payday loans)和匯款等高成本金融服務。

調查並顯示， 2021年約一半家庭使用 CashApp、Venmo 或 PayPal 等非銀行支付服務。

統計顯示全美有銀行帳戶的人數創新高。圖為一用戶在銀行提款機取錢。(美聯社)
統計顯示全美有銀行帳戶的人數創新高。圖為一用戶在銀行提款機取錢。(美聯社)

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