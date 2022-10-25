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曾是主要搖擺州 佛州轉紅民主黨不樂觀

編譯柯立偉／綜合24日電
佛州投票所外面，以英語、西班牙語和海地語寫著「提早投票」，使用的文字代表佛州主要選民族裔。(美聯社)
佛州投票所外面，以英語、西班牙語和海地語寫著「提早投票」，使用的文字代表佛州主要選民族裔。(美聯社)

美聯社報導，曾是全美主要搖擺州之一的佛羅里達州，近年來因人口與社會關注議題變遷，意識形態明顯出現朝保守派傾斜的現象，不論是州長選舉或聯邦參議員選舉，共和黨籍候選人的勝選概率都比民主黨人高，使民主黨人對於佛州選情並不樂觀。

報導指出，從過去三次總統大選可以看出佛州政治立場轉變的風向；2008年及2012年兩次總統大選中，前總統歐巴馬都順利取得佛州的選舉人票，但2016年及2020年兩次選舉，佛州的29張選舉人票都由川普贏得；特別是2020年，川普在佛州所得普選票數比拜登高3%，這對一個往年都由不到1%的選民決定選舉結果的州而言，是個非常大的差距。

挑戰現任佛州共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)席位的民主黨候選人、現任佛州聯邦眾議員的瓦爾‧德明斯(Val Demings)說：「我們必須在向民眾陳述政見的方式方面做得更好，並更清楚地向選民展示誰才是真正站在『每天都要辛勤出門上班的市井小民』身邊的人。」

共和黨對在佛州的發展樂觀，不少共和黨人認為在全州選舉中，共和黨有望拿下過去偏藍的邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)，並鞏固本長期支持共和黨的李郡(Lee County)；特別是在伊恩颶風(Ian)之後，不論共和黨或民主黨都認為這場風災有助於現任州長德桑提斯(Ron DeSantis)累積政治資本。

報導也指出，共和黨並非毫無隱憂，特別是德桑提斯任內通過多項具有高度社會爭議的法案，例如禁止公立學校在小學三年級以下教授「性少數」(LGBTQI+)議題、禁止懷孕15周以上孕婦墮胎，且沒有任何強姦或亂倫的例外，又或者只單純因職棒大聯盟的坦帕灣光芒隊(Tampa Bay Rays)在德州烏瓦德小學(Uvalde)校園槍擊案及紐約水牛城槍擊案後發出反槍枝暴力的聲明，就大砍州政府對該球隊的預算等。

角逐佛州州長的民主黨籍候選人、前聯邦眾議員克里斯特(Charlie Crist)就說：「競選初選時，理論上選民會往中立立場靠攏，但德桑提斯顯然沒這麼做。」

佛州邁阿密戴德郡選務人員提前測試投票設備。(美聯社)
佛州邁阿密戴德郡選務人員提前測試投票設備。(美聯社)

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