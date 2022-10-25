極右組織「馬可波羅」揭涉6罪行 杭特律師斥誹謗

極右組織公布調查報告，指拜登總統之子杭特(左)至少涉及六項罪行。圖為杭特2021年1月出席拜登就職儀式。(美聯社)

每日郵報(DailyMail)報導，前總統川普 前幕僚創立的右派透明組織「馬可波羅」(Marco Polo)撰寫634頁爆炸性報告，揭露拜登 總統次子杭特．拜登(Hunter Biden)筆電內容並寄給兩院所有國會議員，該報告指控拜登是杭特六項罪名的共犯，包括逃稅以及利用公職非公開資訊謀取經濟利益等；但杭特律師斥其為誹謗，白宮 也拒回應。

非營利組織「馬可波羅」由川普26歲前幕僚齊格勒(Garrett Ziegler)創立，該組織發布的報告聲稱，拜登在2010年6月至2016年12月期間共謀犯下六項罪名，包括逃稅、違反聯邦總統紀錄法(Presidential Records Act)和外國代理人登記法(FARA)，並利用公職非公開資訊來獲益。

該報告也指控杭特犯下459項罪名，包括召妓、分銷並持有毒品、詐欺政府機構、海外非法遊說與洗錢。

在該報告公布數日前，每日郵報報導，白宮一名律師2010年曾寄有關時任副總統拜登稅務內容的電郵給杭特與杭特的貿易夥伴，此舉令人質疑拜登稱其「與兒子無財務關係」的說法。

齊格勒指出，「馬可波羅」報告爬梳杭特舊筆電中的電郵、簡訊和照片，並整理指南給執法人員和國會調查人員，供其發出傳票成立刑事案件。該報告已寄給眾院和參院共535名成員。

這份報告以「p居民」(pResident)來稱呼拜登總統(president)，暗指拜登靠大規模選舉詐欺才非法當上總統的陰謀論。

根據「馬可波羅」報告，據悉杭特公司為拜登個人帳單負擔數千元，該報告控拜登企圖逃稅，未照實向國稅局報稅；該報告還引述2016年5月一封敘述時任副總統拜登行程的電郵，並控杭特利用公職非公開資訊獲益。

每日郵報未獲白宮和杭特律師團回應，但杭特好萊塢律師莫里斯(Kevin Morris)24日稱該報告是「誹謗包」；莫里斯此前已和「馬可波羅」起過口角。

齊格勒經過近兩年的研究，並在私人調查人員和律師團隊協助下完成該報告；他在2019年2月至川普政府末期期間，擔任白宮貿易與製造業政策辦公室(OTMP)幕僚。

齊格勒本身也充滿爭議，他曾因協助安排會議以說服川普沒收投票機並推翻總統選舉結果而遭調查。