我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

編譯潘勛／綜合報導
中國共產黨第20次全國代表大會落幕，紐約時報23日評論說，中國的未來懸命於中共總書記習近平的一言一語，即便他話沒出口，彷彿都有千鈞之力。圖為習近平20大與中外記者見面。（新華社）
中國共產黨第20次全國代表大會落幕，紐約時報23日評論說，中國的未來懸命於中共總書記習近平的一言一語，即便他話沒出口，彷彿都有千鈞之力。圖為習近平20大與中外記者見面。（新華社）

中國共產黨第20次全國代表大會落幕，紐約時報23日評論說，中國的未來懸命於中共總書記習近平的一言一語，即便他話沒出口，彷彿都有千鈞之力；有兩個詞句，他沒在20大政治報告中講出來，反襯出習近平對世局日益動盪的焦慮，華府正與身為超強的威權中國比拚，把中國的上升勢頭打下去。

20年來，中共領導人在黨代表大會都宣稱，國家處在重大戰略機會期，這話意味中國並未面臨立即的重大衝突之虞，可以全力放在經濟成長；時間再往前推，黨高層表示，「和平發展依然是時代主旋律」，意思是無論世界出什麼岔子，大潮流仍在中國這一邊。

但這兩個口號，以往一成不變到很少引人注意，在這次習近平給黨代表大會的政治報告中並沒出現；既沒在他為時104分鐘的摘要報告提到，也沒在長72頁、給官員及記者的中文完整版當中。

一些專家指出，習近平略而不談，還嚴肅警告即將出現凶險風暴，顯示他相信國際危機已然惡化，尤其自2月烏克蘭戰爭爆發以來。連任第三任期的習近平認為世局遠為詭譎：美國支持台灣、中國科技「咽喉點」很脆弱、西方帶頭的聯盟打算在亞洲增加軍事存在感。

中共黨內，總書記的話無比重要，能形塑中國的政策、法條及外交；每五年一次在黨代表大會發表的政治報告更是官員們的基本綱領，每個措詞、糾結及避而不談，都被權衡為釋出大政方針。

習近平數次在報告中提到，中國打算透過自己的推動案，對世界和平及發展多所貢獻，另論及貿易及外交斬獲出現「戰略機會」，但他對全球趨勢充斥著警告。

習近平表示，中國已進入戰略機會與危機、挑戰並存的時期，不確定又未能預見的因素走高；全球進入動盪轉型期。中國戰略集團(China Strategies Group) 理事長張克斯(Christopher K. Johnson)指出，習近平此語標示出中方對全球秩序的評估，出現饒富意義、可能很重大的轉折，習基本上就是要強固中共體制，因為衝突的機率上升之中。

習近平 中共 紐約時報

上一則

習近平為所欲為？中共20大 各國學者反應

下一則

蔡奇、丁薛祥、李希入常 全為習近平親信

延伸閱讀

北京「習人幫」：習近平獨霸與胡錦濤「紅朝危機預言」

北京「習人幫」：習近平獨霸與胡錦濤「紅朝危機預言」
「對台工作」3巨頭 習近平主導 王滬寧、王毅左右手

「對台工作」3巨頭 習近平主導 王滬寧、王毅左右手
習近平「天心難測」李強挺過上海封城 空降國務院總理

習近平「天心難測」李強挺過上海封城 空降國務院總理
無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

熱門新聞

中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
英國首相特拉斯。（Getty Images）

英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天

2022-10-20 08:57
習近平（前）23日帶領新一屆中共政治局常委進入記者會會場。（美聯社）

習家軍大勝 7常委亮相 李強接總理呼聲高

2022-10-23 02:30
與輝瑞合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。（Getty Images）

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030年前上市

2022-10-16 21:35

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感