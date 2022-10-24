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WSJ：排除政敵 無接班人 習近平獨裁第三任走不遠

記者顏伶如／綜合報導

華爾街日報分析，中國國家主席習近平進入第三任期，在政敵已遭排除、短時間還看不出是否有接班人的情況下，鞏固了對於全球第二大經濟體的政權統治；習近平也將成為繼毛澤東之後，政治勢力最強大的中國領導人。

69歲的習近平從2012年以來，擔任任期5年的中共中央總書記。中央總書記雖沒有明文規定的任期限制，但歷任中國領導人均以10年為期限。中共中央政治局常委是中國權力核心，最新一屆名單雖然以習近平的政治盟友與子弟兵為主，但不管從年齡、經驗等方面條件來看，卻沒有任何人足以成為習近平的繼任者。

華爾街日報報導指出，習近平延長任期卻未指定繼任人選，實質上打破了中國共產黨數十年來旨在避免毛澤東獨裁式的領導模式。自從2012年掌權以來，習近平扭轉了中國共產黨朝向集體統治的發展，決策權力一把抓，取消了國家主席的憲法任期限制。

習近平大權獨攬，讓支持多元討論、市場導向政策的官員遭到邊緣化，中國由習近平及支持者完全掌控，長達數十年來的市場派務實主義遭到揚棄，改而倡導平等主義社會，國家控制放在經濟利益之上，外交政策態度則越來越剛硬。

進入第三任期後的首場演說中，習近平表示要「始終推進黨的自我革命」，對於中國經濟則要「堅定不移推動高質量發展」，並說中國將在全球事務上扮演正面的領導力量。他在演講中說：「面對新征程上的新挑戰新考驗，我們必須高度警省，永遠保持趕考的清醒和謹慎。」

經濟研究諮詢機構凱投宏觀(Capital Economics)首席亞洲經濟學者威廉斯(Mark Williams)說：「習近平過去就已經全面統治，現在則是更進一步全面統治。」

威廉斯分析，從中共領導班底布局的安排可以看出，考慮重點並不是能力，也不是多元觀點，而是要讓習近平可以為所欲為，更迅速達到目的。他表示，習近平一人稱霸的領導，引發憂慮之一便是若有決策錯誤或環境轉變，領導階層可能不願承認，等到認錯卻為時已晚。他說，中共政治核心圈的人事安排，反映了中國領導班底將是團結且穩定的，「我擔心到頭來可能變成僵化且不懂變通」。

習近平 中共 華爾街

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