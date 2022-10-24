習近平為所欲為？中共20大 各國學者反應

中國經濟發展被清零政策綁死，生產力陡降。圖為在北京居民人人每天在排隊做核酸檢測。(美聯社)

中共 總書記習近平 22日打破前例，獲得第三個領導任期，並建構一個由忠於他的人組成的政治局常務委員會，鞏固了他作為自毛澤東以來中國最強有力統治者的地位。據中央社整理路透所做專家分析初步反應如下：

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹(Drew Thompson)：「外國投資 人和企業拚命找尋一些跡象，即自由派或『改革派』會在塑造經濟或恢復外國投資和經濟自由化優先的舊經濟秩序方面發揮作用；然而，從中共20大的結果可以看出，國家安全和黨的政治安全將較經濟成長優先。」

澳洲雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」(Lowy Institute)東亞資深研究員麥葛瑞格(Richard McGregor)：「對習近平來說這是一場巨大勝利，」「習近平已將舊的派系制度束之高閣，就像以前那樣。他粉碎了人們對他會培養接班人的期望，他無視對擔任高層職位官員的非正式年齡上限。」

麻州塔弗茲大學(Tufts University)教授米勒(Chris Miller)：「這次黨代表大會再次確認習近平在中國共產黨內的決定性角色，標誌著黨內菁英集體領導模式持續朝個人獨裁轉變。相較於新冠清零以及黨的政治和意識形態控制等其他相關項目，大會顯然也確認經濟成長不再是黨的重要目標。在科技方面，關鍵主題是科學和技術自給自足；由於美國和中國科技產業日益脫鉤，這是可以料想得到的。」

華盛頓美利堅大學國際服務學院(American University School of International Service)助理教授張揚(Yang Zhang)：這(政治局常委會)並不意味習近平將成為全能的最高領導人，可以為所欲為。最重要的是，他的無限權力將受限於他的有限能力以及隨著年齡增長而減少的能量。記得毛澤東或乾隆皇帝嗎？」

「此外，習近平的完全控制意味他的團隊將對任何政策錯誤負全部責任。他的專制可能激起美國為首的西方國家更強大的國際反擊。所有這些狀況都將使他的第三個任期和可能的第四個任期不像預期的那麼容易。」