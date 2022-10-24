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中共新中央軍委 2人打過仗、2人出身福建

記者廖士鋒／綜合報導
中共中央軍事委員會副主席張又俠（左圖）續任，何衛東（右圖）則為新任副主席。（取自人民日報網）
中共中央軍事委員會副主席張又俠（左圖）續任，何衛東（右圖）則為新任副主席。（取自人民日報網）

中共新一屆中央軍委會成員22日揭曉，習近平連任軍委主席，高齡72歲的張又俠連任軍委副主席，苗華、張升民連任軍委委員；新任軍委副主席是何衛東、軍委委員為李尚福、劉振立，預料新任中共國防部長將從其中產生。

張又俠父親張宗遜是中共老紅軍將領，張與習近平都是「紅二代」，也都是陝西人。在新一屆軍委成員，張又俠是最年長一位，他也是曾參加過實際戰鬥的少數共軍現役上將，1979年共軍懲越戰爭、1984年老山戰役，他都曾經歷。

張又俠以72歲高齡「入局」並續任中共中央軍事委員會副主席。（取自人民日報網）
張又俠以72歲高齡「入局」並續任中共中央軍事委員會副主席。（取自人民日報網）

另外，58歲的劉振立，此前被中國官媒披露他配戴中央軍委聯合參謀部的臂章，可能將接替李作成擔任軍委聯合參謀部參謀長。他也曾在1986年參加中越邊境戰爭，獲一等戰功。

另有幾位將領則具閩系色彩、對台備戰經歷。例如新任軍委副主席何衛東，曾擔任東部戰區司令員，直到2022年初卸任，他出生於福建，何衛東的出線，除了年齡優勢，也被視為因應美國介入兩岸軍事衝突預作部署。

新任軍委副主席何衛東，曾擔任東部戰區司令員。（取自人民日報網）
新任軍委副主席何衛東，曾擔任東部戰區司令員。（取自人民日報網）

而獲續任的軍委委員、總政治部主任苗華也是福建人。最後一位新入軍委的李尚福長年在太空領域服務，曾因為共軍採購俄軍武器，在2018年被美國制裁。

此外，原中央軍委副主席許其亮，軍委委員兼國防部長魏鳳和、軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長李作成均不在中央委員名單內，顯示三人均將退休。

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