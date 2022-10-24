之江新軍占滿常委 中共促統力道更強

中國共產黨第20屆中央委員會第一次全體會議上當選的中共中央總書記習近平和中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，23日在北京人民大會堂同中外記者見面。（中新社）

中共 新領導層七名政治局常委23日出列，幾乎都是「之江新軍」及中共總書記習近平 親密盟友，未來貫徹「中華民族偉大復興」已成第一要務。中共對台政策將更為嚴厲，推進統一的力度也會加大。

可能接任中國全國政協主席的王滬寧，將成為中共中央對台小組副組長。王滬寧為三朝「國師」，主管意識形態和理論建構，為習打造「習近平新時代中國特色社會主義思想」，是中共歷史上在位時間最長、影響力最大的領導人文膽，未來在對台工作、對台統戰上，將以更靈活、創新的方式處理涉台問題。

明年3月趙樂際可望接任人大常委會委員長，而中國下階段可能推進涉台法制進程，包括國安法和反分裂國家法（施行細則）等，都可能列入人大修法重要議題。

新入常的北京 市委書記蔡奇曾以強力驅趕低端人口、整肅「穿牆打洞」等政策，被認為是全力貫徹習近平意志的幹將。他曾說：「不論形勢如何變換，祖國統一的步伐沒有任何人能夠阻擋。」

將在明年3月出任總理的李強，過去以經濟工作見長，今年上海將近三個月的嚴厲封城，因物資補給、醫療資源不足等，引出無數批評，但仍深受習近平的支持。蔡奇和李強等人將「政治正確」置於最高點，無畏輿論，施以鐵腕手段，必將貫徹習對台方針。

李希在廣東省委書記任內，與台商熟稔；丁薛祥則是擔任中央辦公廳主任多年，都是習近平最信得過的革命夥伴。

中共對台政策仍由習近平主導，目前和平統一基本方針不變，但在反獨與反介入方面會加大力道。如今有了一批強力貫徹政策的幫手，若祭出強勢作為，或使目前緊繃的美中台關係出現更大動盪。