之江新軍占滿常委 中共促統力道更強
中共新領導層七名政治局常委23日出列，幾乎都是「之江新軍」及中共總書記習近平親密盟友，未來貫徹「中華民族偉大復興」已成第一要務。中共對台政策將更為嚴厲，推進統一的力度也會加大。
可能接任中國全國政協主席的王滬寧，將成為中共中央對台小組副組長。王滬寧為三朝「國師」，主管意識形態和理論建構，為習打造「習近平新時代中國特色社會主義思想」，是中共歷史上在位時間最長、影響力最大的領導人文膽，未來在對台工作、對台統戰上，將以更靈活、創新的方式處理涉台問題。
明年3月趙樂際可望接任人大常委會委員長，而中國下階段可能推進涉台法制進程，包括國安法和反分裂國家法（施行細則）等，都可能列入人大修法重要議題。
新入常的北京市委書記蔡奇曾以強力驅趕低端人口、整肅「穿牆打洞」等政策，被認為是全力貫徹習近平意志的幹將。他曾說：「不論形勢如何變換，祖國統一的步伐沒有任何人能夠阻擋。」
將在明年3月出任總理的李強，過去以經濟工作見長，今年上海將近三個月的嚴厲封城，因物資補給、醫療資源不足等，引出無數批評，但仍深受習近平的支持。蔡奇和李強等人將「政治正確」置於最高點，無畏輿論，施以鐵腕手段，必將貫徹習對台方針。
李希在廣東省委書記任內，與台商熟稔；丁薛祥則是擔任中央辦公廳主任多年，都是習近平最信得過的革命夥伴。
中共對台政策仍由習近平主導，目前和平統一基本方針不變，但在反獨與反介入方面會加大力道。如今有了一批強力貫徹政策的幫手，若祭出強勢作為，或使目前緊繃的美中台關係出現更大動盪。
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