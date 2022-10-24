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習近平主導對台工作 王滬寧、王毅擔任左右手

記者羅印冲／台北報導
可能出任中國全國政協主席的王滬寧（左圖）和晉升政治局委員的中共外長王毅（右圖），將是中共對台領導小組重要成員。（新華社）
可能出任中國全國政協主席的王滬寧（左圖）和晉升政治局委員的中共外長王毅（右圖），將是中共對台領導小組重要成員。（新華社）

伴隨中共最新領導層出爐，未來中共中央對台工作的三巨頭也逐漸清晰，包括身兼中共中央對台工作領導小組組長的中共總書記習近平，依據政治局常委排名慣例、可能接任全國政協主席的王滬寧，以及今次晉升政治局委員、預料接替楊潔篪出任中央外事辦主任的王毅

習近平第三度出任中共總書記，早年在福建任官長達17年，後調任浙江和上海，熟悉台情，也曾與不少台商互動交流，被認為是中共歷屆最了解台灣的總書記。中共中央對台工作領導小組是中共處理台灣問題最高決策機構，向來由中共總書記擔任小組組長，也是中共對台決策的一把手。以新人事組成來說，中共對台事務已完全由習近平說了算。

中共新一屆政治局常委七人，依據中共官方發布的排名，前四名依序是習近平、李強、趙樂際和王滬寧，若依照以往黨、國務院、人大、政協四套班子排序，王滬寧可能接替汪洋，出任全國政協主席，負責政治協商和統戰工作，如此一來，他可能也將擔任對台領導小組副組長，成為中共對台工作的二把手。

可能出任中國全國政協主席的王滬寧，將是中共對台領導小組重要成員。（新華社）
可能出任中國全國政協主席的王滬寧，將是中共對台領導小組重要成員。（新華社）

今年69歲仍晉升中央政治局委員的中共外長王毅，此次躋身政治局，成為中共外交執行工作的頭號人物。他也將成為中共對台工作領導小組秘書長，在對台事務上，僅次於總書記和全國政協主席。

王毅擔任中共外長之前，曾任中台辦（國台辦）主任，對兩岸關係和台灣事務相當了解。他在國台辦主任任內，兩岸關係熱絡，可惜的是，當年並未實現訪問台灣的心願。

晉升政治局委員的中共外長王毅，將是中共對台領導小組重要成員之一。（新華社）
晉升政治局委員的中共外長王毅，將是中共對台領導小組重要成員之一。（新華社）

對北京來說，台灣問題已成美中關係中最重要也最敏感議題，王毅同時具有對台和外交工作經歷，其角色將愈形吃重。

除了總書記、全國政協主席和中央外事辦主任，中共對台工作領導小組成員還包括：一名副總理、一名中央軍委副主席、中央辦公廳主任、中宣部長、統戰部長、國台辦主任、外交部長、國安部長和商務部長等人，相關人事和職務可望在明年人大政協兩會政府換屆後更趨明朗。

中共 王毅 習近平

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