中共20大／劉結一未當選中央委員 涉台高層將大換血？

中共20大 22日選出新一屆中共中央委員會，205位中共新中央委員中，現任中共台辦主任、國台辦主任劉結一未當選第20屆中央委員，其他檯面上中共涉台官員也未有人躋進中央委員，未來中共涉台高層可能面臨大換血。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，過去這些年，中共台辦對台工作停滯不前，沒看到具體成果，甚至讓兩岸關係陷入僵局，國台辦根本沒做事，導致主動權、主導權被美國拿走。劉結一跟台辦系統換血傳聞已久，如今將全面換血，預測還是會由外交系統人選接手，尤其是習近平 對台工作非常重視，一定是能執行並貫徹對台政策的人。

趙春山說，習近平對台政策很清楚，要為統一創造有利條件，反對台獨是必然。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，中共涉台系統雖然將大幅改組，但整體對台政策仍是由習近平主導，對台基本政策方針不至於會有改變；尤其從20大報告及黨章修訂，可以看出北京關於反獨跟反外力干擾力會加大力道。

中共20大22日閉幕，涉台系統部分，中共中央對台領導小組副組長、全國政協主席汪洋未再進入中央委員會。其他入選中共20大黨代表的涉台官員，中台辦副主任陳元豐和潘賢掌，以及全國台聯會長黃志賢也未在中央委員會名單裡。