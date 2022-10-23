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中共20大／反台獨寫入黨章 對美台鬥爭恐升 台海更嚴峻

記者羅印冲

中共20大22日閉幕，人事外的另一重點是中共黨章修改，除了如外界預期將抬高中共總書記習近平黨內地位的「兩個確立」納入黨章，涉台部分首度寫入「堅決反對和遏制台獨」等內容，在近年美中台情勢持續升溫下，未來中共恐升高對美台鬥爭力度。

一周前，習近平在中共20大開幕當天宣讀政治報告，兩度重話警告「台獨分裂及外部勢力干涉」，在口頭報告時強調「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，劍指近年美台關係不斷拉近。而過往幾屆中共黨代會報告涉台內容，並未直接提及「動武」之說。

本次中共黨代會，無論是開幕的政治報告，或閉幕日通過的黨章修正案，在涉台表述上都更為嚴厲，其所反映的是當前美中台情勢和兩岸關係高度緊繃，從兩個面向看，台海局勢在可見的未來恐更為嚴峻。

首先是習近平的高度掌權，在中共黨內幾乎沒有平衡的力量，習家軍占據了核心權力，一旦習近平決意在「解決台灣問題」方面有更具體的作為，其強勢的決策很可能再掀起台海危機。

其次是台灣和美國都將進入選舉期，中共也仍處於黨政高層人事交替的敏感階段，台美選舉期間涉及中國議題，往往容易引發美中台關係更趨緊繃，導致台海局勢出現動盪，是必須留意的風險。

另一觀察指標則是中共涉台人事布局，根據新一屆中共中央委員名單，現任國台辦「一正三副」官員中，包括主任劉結一及三名副主任陳元豐、龍明彪、潘賢掌都未在中委名單之列，顯示國台辦領導層，即將面臨大換血。

台灣議題已成為美中台互動的重中之重，中台辦（國台辦）主任具有涉外經歷已成為必要條件，新一屆中委名單中，除了可能接替楊潔篪職務的王毅，具有外交背景的還有劉建超、秦剛和齊玉等人。此外，中央國安委辦公室副主任劉海星也值得留意。

中共 習近平 20大

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