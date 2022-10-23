我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

中共20大／外事高層洗牌 王毅有望任一把手

記者廖士鋒／綜合報導
中共將反台獨寫入黨章，台海未來對抗情勢值得關注。圖為出席20大的軍方代表。(新華社)
中共將反台獨寫入黨章，台海未來對抗情勢值得關注。圖為出席20大的軍方代表。(新華社)

中共外事高層即將洗牌的動向，在中共新一屆中央委員名單中透出端倪。今年69歲外長王毅打破年齡限制連任中委，因中共中央外事辦主任楊潔篪未獲留任，王毅可望更上一層樓接任楊潔篪的外交一把手位子。

新一屆中共中委名單內的外事系統官員，除王毅，還有外交部黨委書記齊玉、中共中央對外聯絡部部長劉建超、駐美大使秦剛，另外國安辦常務副主任劉海星也是外交官出身。現在四位中共副外長都未進入中委名單，表示他們很難接任外長。

齊玉現年61歲，是首位非外事系統出身的黨委書記；58歲劉建超是外交官出身，曾任預防腐敗局副局長、浙江省委常委。59歲的劉海星，也是外交系統出身，曾在歐洲多國任職，擔任過駐法大使；56歲的秦剛，在出任駐美大使前，擔任副外長職務三年。

另外，解放軍及武警代表共有42人當選，其中最受矚目的是曾兩度參加中越邊境戰爭、高齡72歲的軍委副主席張又俠仍在中委名單內，預料可以留任軍委副主席。

未當選新一屆中委的現任軍委成員，有軍委副主席許其亮、聯合參謀部參謀長李作成以及國防部長魏鳳和。

注意的是甫卸下陸軍司令員、58歲的劉振立，他現在雖未公開明確職位，但此前被發現配戴中央軍委聯合參謀部的臂章，料將獲任其他重要軍方職位。劉振立也曾在1986年參加中越邊境戰爭，獲一等戰功。

中共 王毅 邊境

上一則

北京四通橋「反習」沒落幕 全球街頭開花 社群也發酵

下一則

中共20大／劉結一未當選中央委員 涉台高層將大換血？

延伸閱讀

中共20大／外事高層洗牌 王毅有望任一把手

中共20大／外事高層洗牌 王毅有望任一把手
昔餃子外交官 王毅發揚習理念變戰狼 被叫「曹操」

昔餃子外交官 王毅發揚習理念變戰狼 被叫「曹操」
王毅重申2758決議 封堵一中一台 陸委會抗議：從未涉及

王毅重申2758決議 封堵一中一台 陸委會抗議：從未涉及
中國外長王毅重申對台立場 籲俄烏勿讓戰事擴散

中國外長王毅重申對台立場 籲俄烏勿讓戰事擴散

熱門新聞

中共政治局常委變動 製表╱聯合報大陸中心

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

2022-10-18 02:30
前後任國務卿賴斯（左）與布林肯（右）17日在史丹福大學對談。（美聯社）

被問到美國為何要在意千里之外的戰爭 布林肯這樣回答

2022-10-19 09:06
美國稅法訂有自動調節機制，受通膨增加的影響，國稅局宣布2023年聯邦所得稅的標準扣除額提高7%，讓納稅人可以少繳一點稅。（美聯社）

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

2022-10-19 21:18
英國首相特拉斯。（Getty Images）

英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天

2022-10-20 08:57
與輝瑞合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。（Getty Images）

「癌症疫苗」有突破 BioNTech創始人：有望2030年前上市

2022-10-16 21:35
中共領導人習近平（相片右一）預計在16日開幕的中共20大上開啟第三任期，成為毛澤東以外中共領導人中的唯一一人。(Getty Images)

中共20大高層洗牌 李克強出路、習家班「入常」受關注

2022-10-16 09:12

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適