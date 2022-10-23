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中共20大 反台獨首度寫入黨章 堅定貫徹「一國兩制」方針

記者陳政錄、廖士鋒／連線報導
中共20大選出新一屆中央委員會，「習家軍」大獲全勝，「堅決反對和遏制台獨」也首度寫入中共黨章。（歐新社）
中共20大選出新一屆中央委員會，「習家軍」大獲全勝，「堅決反對和遏制台獨」也首度寫入中共黨章。（歐新社）

中共20大在北京閉幕，通過黨章修正案決議，涉台內容部分，將「堅決反對和遏制台獨」首度寫入中共黨章。

據中共20大閉幕會上宣讀的黨章修改案決議，大會同意把「全面準確堅定不移貫徹『一個國家，兩種制度』的方針」，「堅決反對和遏制台獨」等內容寫入黨章。大會並稱，充實這些內容，有利於堅持走中國特色強軍之路，有利於推動「一國兩制」實踐行穩致遠，「推進祖國統一」，有利於推動命運共同體。

在此之前，中共黨章僅將「完成祖國統一」，和維護世界和平與促進共同發展，列為三大歷史任務，以及「不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。」

此外，根據黨章修正案決議，中共19大以來習近平新時代中國特色社會主義思想新發展寫入黨章，大會還要求全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義；至於「發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領」內容，也寫入黨章。

中共黨章還將中共20大提出以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，社會主義基本經濟制度，是中國特色社會主義制度的重要支柱等內容寫入，以及逐步實現全體人民共同富裕等內容。

其他修改部分，還有堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，「把人民軍隊建設成為世界一流軍隊」等。

此外，還通過把習近平近年提出的「全過程人民民主」，包括建立健全民主選舉、民主協商等內容寫入黨章。

中共20大通過中共黨章修正案，將「堅決反對和遏制台獨」等納入新黨章。台北陸委會22日呼籲中共，揚棄侵犯對抗舊思維，以和平對等方式務實化解分歧。

陸委會回應稱，政府兩岸政策堅定一致，持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權和民主自由，不退縮、不動搖。陸委會並呼籲中共新一屆執政當局，揚棄侵犯對抗的舊思維，以和平對等方式務實化解分歧，擔當穩定台海局勢的應有責任。

此前，中共總書記習近平16日在20大政治報告的涉台部分，強調「台灣是中國的台灣」、「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，以及「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絶不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」等內容。

中共 20大 習近平

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