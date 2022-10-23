中國跨出海外「執法」 德智庫：輸出「另一版本」國際秩序

中共在20大期間「安全」至上， 中國駐英國曼徹斯特總領事甚至與抗議者扭打。（美聯社）

中共20大 已落幕，會期之間，「安全」的重要性提高到改革開放以來未見的程度；「華盛頓時報」分析報導，在中共眼裡，國家的安全並不僅止於「守勢防範」，而是有在世界各地「執法」，進而主導全球國際秩序的野心，成為各民主國家頭痛的議題。

習近平 在20大工作報告上，「安全」的措辭出現89次，與2017年19大的55次，2012年18大的36次相比，頻率激增；中共總書記習近平22日的講話中，不再提及過去20年來著重發展中國經貿的「戰略機遇期」，而是「統籌發展和安全」。

這些談話表明，習近平開始翻轉改革開放以來「發展才是硬道理」的觀念；蘭德公司(RAND Corporation)分析師哈沃德·王(Howard Wang)表示，中共依然認為經濟發展至關重要，但已讓位於安全議題。

習近平提出的「總體國家安全觀」並不僅止於守勢的國家、社會安全，而是涵蓋極地、太空、深海等16項領域，可謂「包山包海」；智庫「美國進步中心」(CAP)分析師林克(Jordan Link)還說，中共「希望確保其存在的國際秩序」。

也就是說，中共開始為維繫自身安全而不惜將「執法」跨出海外；事實上，習近平就曾提過「全球安全倡議」，而從1995年至2021年間，中國所有關於公安的跨國雙邊會晤中，60%在他任內舉辦。

中共將執法跨出海外，可能直接與既有的國際秩序衝撞；德國智庫「墨卡託中國研究中心」(MERICS)分析主管李愛玲(Helena Legarda)表示，中共從過去消極抵制歐美建立的國際秩序，轉向輸出「另一個版本」的國際秩序。

為了「安全」，中國駐英國曼徹斯特總領事鄭曦原率隊破壞在英國的抗議活動，甚至試圖扯著抗議者的頭髮，將他拖入領事館內，事後說這是他的「職責」；前駐瑞典大使桂從友則說，中國面對敵人會「開槍反擊」。

中國種種言行舉止讓民主國家愈發頭痛，丕優(Pew Research)近期調查19個已開發國家後發現，近四分之三的民眾認為，中國的軍力發展「是很嚴重的問題」。