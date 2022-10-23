北京四通橋「反習」沒落幕 全球街頭開花 社群也發酵

中共20大已落幕，但本月13日在北京四通橋高架人行道上掛出反習近平布旗事件，依然在各地發酵。（取自推特）

本月13日有人在北京四通橋高架人行道上掛出反習近平 、反清零、爭取民主自由的布旗，這起事件即便在22日中共20大落幕、習近平取得第三屆任期之後，依然在巴黎、紐約及中國各城市公共澡堂掀起漣漪；全球大學校園裡，呼應四通橋標語旗的海報也紛紛出現。

華爾街日報(WSJ)22日報導，13日當天，數十名網紅博主、人權人士及媒體收到掛名「彭立發」所發電子郵件，呼籲收件人展開抗議、反對習近平打破慣例連任三屆領袖，幾小時之後四通橋上掛出兩條布旗，一條書寫六句紅字標語，另一條寫著「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。

四通橋事件雖未如掛旗人士呼籲般激起中國街頭廣泛示威，但中國境內外已有人呼應，接續布旗所書訊息。

多倫多大學中國公民社會學者戴安娜‧傅(Diana Fu)指出，四通橋事件雖只代表極端異議，仍汲取更廣大的社會不滿暗流。

根據貼上Instagram而標有中國地點的照片，四通橋布旗上的口號，已避開監視鏡頭，寫在公共澡堂的牆上；在香港，年輕人在擁擠的流行音樂會上高呼相同字句；全球各校園出現海報，呼應布旗所書。

一名男子16日參加在紐約市華盛頓廣場舉行的聚會，表示想展現自己與四通橋掛布條勇士 團結一心。

在巴黎，醫學研究員傑西卡‧曹(Jessica Cao)表示，自己做好中、法雙語海報，複述四通橋布旗所書字眼，貼到華僑所居的區域，另貼上巴黎市的共和廣場。

經營Instagram帳號「中國公民日報」(Citizens Daily CN)的華裔民主人士指出，四通橋事件發生後，他們由逾25國用戶收到1000多件影音作品，由他們所居城市表達支持。

民權人士表示，他們由一系列線索可知，13日電子郵件的作者彭先生，是現年48歲的物理學愛好人士，包括示威發生前，以推特 用戶名「彭載舟 @lifa_Petter」所發的推文，裡頭用語幾乎與布旗上完全相同，而且連上科學家、研究員網絡「ResearchGate」的帳號。